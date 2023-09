Điểm danh những điểm đến sôi động bậc nhất cả nước dịp 2/9

(VTC News) -

Sa Pa

Ghi nhận không khí sôi động nhất miền Bắc dịp Lễ Quốc khánh năm nay là Sa Pa (Lào Cai), với ước tính khoảng 20.000-30.000 lượt khách mỗi ngày.

Lý do là bởi thời điểm đầu tháng 9, tháng 10 là thời điểm đẹp nhất của núi rừng Tây Bắc, khi những ruộng bậc thang đã ngả màu vàng óng của lúa chín.

Ngoài lựa chọn thời điểm nghỉ lễ 4 ngày để kịp mùa săn chín, du khách còn đổ về Sa Pa để “check-in" đỉnh thiêng Fansipan với nhiều trải nghiệm hấp dẫn như chiêm ngưỡng khung cảnh lãng mạn của đồi hoa tím nở rực rỡ nơi nhà ga cáp treo cùng thảm hoa dơn lúa phủ màu đỏ cam dọc sườn núi từ độ cao trên 3.000m; trải nghiệm văn hóa độc đáo tại Bản Mây - một bản làng thu nhỏ, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của 5 đồng bào dân tộc thiểu số Sa Pa hay đặc biệt nhất là hòa chung không khí hân hoan ngày Lễ độc lập cùng cả nước khi tham gia nghi thức thượng cờ trang trọng tại đỉnh thiêng vào mỗi buổi sáng.

Đại diện Sun World Fansipan Legend cho biết lượng khách hai ngày đầu kỳ nghỉ gấp 6 lần so với ngày thường. KDL đã bố trí tổ chức các hoạt động rải rác khắp khuôn viên, du khách sau khi mua vé xong có thể qua thung lũng hoa chụp hình, tham quan, thưởng thức biểu diễn tại bản Mây, nhờ đó, lượng khách lên cáp được giãn đều.

Hạ Long

Gần với Hà Nội và đa dạng trải nghiệm, Hạ Long cũng là điểm đến đón nhiều du khách thời điểm đầu nghỉ lễ năm nay. Ngoài hoạt động vui chơi bên bờ biển, thăm quan Vịnh Hạ Long thì tổ hợp Sun World Ha Long là một điểm đến giải trí của nhiều gia đình bởi sở hữu hệ thống các trò chơi từ trên bờ đến dưới nước hiện đại, phù hợp nhiều lứa tuổi.

Cùng với đó là trải nghiệm văn hóa Nhật đặc sắc tại khu Đồi Mặt Trời với vườn Nhật và Làng rèn Thần Kiếm mới, tái hiện trung tâm sản xuất kiếm lớn nhất Nhật Bản. Với việc áp dụng giá vé ưu đãi và nhiều combo hấp dẫn để đón mùa lễ, dịp này Sun World Ha Long đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn du khách nhất, nhất là các gia đình. Chỉ trong hai ngày đầu lễ, KDL ước tính đón lượng khách tăng 36% so với dịp nghỉ lễ 2/9 năm ngoái.

Anh Mai Hoàng (Hà Nội) cho biết: "Giao thông thuận tiện, nhiều không gian giải trí phù hợp với nhiều lứa tuổi đã đáp ứng được nhu cầu của mọi thành viên gia đình tôi. Do đó, dịp lễ này, tôi đã quyết định dành tới 3 ngày nghỉ để khám phá Hạ Long".

Đà Nẵng

Tại miền Trung, Đà Nẵng ghi nhận lượng khách vượt trội. Sôi động nhất là đỉnh Bà Nà với lượng khách ngày đầu ước tính tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và hơn 30% so với năm 2019. Ngoài check in với cây Cầu Vàng nổi tiếng, Thác Thần Mặt trời, hay đắm mình với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố sôi động, KDL dịp lễ 2/9 còn đặc biệt hấp dẫn với trải nghiệm đêm là màn trình diễn ánh sáng 3D mapping siêu thực tại Lâu đài Mặt trời, tạo nên một bức tranh thị giác khó quên và thêm một lý do để nhiều du khách muốn quay trở lại.

Đến với Bà Nà Hills dịp này, du khách còn được hóa thân thành những quý tộc Pháp thời xa xưa với các trang phục cầu kỳ, thưởng thức những ly vang quý hiếm tại Hầm rượu Debay 100 năm tuổi.

Một điểm đến thu hút du khách khác nằm ngay trong lòng thành phố mà du khách không cần đi xa là Công viên châu Á. Không chỉ được trải nghiệm cực đã với thế giới trò chơi hiện đại đầy hấp dẫn mà điểm đến này có thể đem đến cho du khách một bộ sưu tập shoot hình sống ảo cực chất với những góc kiến trúc châu Á thu nhỏ và cảnh quan xinh đẹp, ấn tượng.

Tây Ninh

Khu vực miền Nam, một trong những điểm đến hút khách năm nay là đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh, nơi khí hậu mát lạnh, và rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc đang diễn ra.

Trong suốt hai ngày 2 và 3/9, tại khu vực quảng trưởng bên Ga Tâm An, các chương trình nghệ thuật được trình diễn với hai suất diễn mỗi ngày. Đây là cơ hội để du khách khám phá nét độc đáo của các di sản văn hoá phi vật thể nổi tiếng tại Tây Ninh như điệu múa trống Chhay- dăm, nhạc ngũ âm hay trình diễn sáo trúc giữa không gian mây khói bảng lảng và thiên đường hoa rực rỡ với hàng trăm loài cây trên đỉnh núi thiêng.

Đến với Núi Bà, du khách còn được tham quan vãn cảnh chùa Bà linh thiêng, lạc bước Khu vườn huyền bí với rất nhiều mô hình đèn mặt trăng kích thước khác nhau hội tụ cùng các đèn đom đóm năng lượng mặt trời, tạo nên một không gian vô cùng ảo diệu. Một trải nghiệm đặc biệt ấn tượng dành cho du khách đến núi Bà là chiêm ngưỡng cảnh quan buổi tối, khi 3.500 ngọn đèn led được thắp sáng lung linh.

Hai ngày đầu nghỉ lễ, KDL đã ước tính đón lượng khách tăng 150% so với dịp lễ 2/9 năm ngoái, chứng tỏ sức hút ngày càng tăng của điểm du lịch “nóng" nhất phía Nam.

Chị Minh Hương (TP.HCM) chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay tôi đã lên núi Bà Đen 3 lần, và lần nào cũng thấy núi Bà hấp dẫn. Không chỉ được chiêm bái chùa Bà linh thiêng, chiêm ngưỡng quần thể tâm linh hay xem những chương trình nghệ thuật về văn hoá Tây Ninh đặc sắc, mà tôi còn được tìm thấy cảm giác thư thái giữa không gian mát mẻ với rất nhiều thảm hoa rực rỡ ở đây. Chắc chắn tôi sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa”.

Phú Quốc

Bên cạnh Tây Ninh, Phú Quốc cũng là điểm đến phía Nam thu hút du khách bởi nơi đây bắt đầu bước vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm. Bên cạnh việc thưởng thức thời khắc giao mùa với khí hậu ôn hòa dễ dịu, du khách còn được trải nghiệm nhiều chương trình và giải trí sôi động, biệt là khu vực Nam đảo.

Tại thị trấn Hoàng Hôn, dịp lễ 2/9 năm nay, ngoài chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, bùng nổ dịp Quốc khánh, hàng nghìn du khách còn được thổi bừng không khí hân hoan, xúc động khi show diễn Kiss the Stars Show - show công nghệ đa phương tiện kết hợp lửa, nước, ánh sáng lazer đưa hình Quốc kỳ lên màn chiếu nước rộng đến gần 1.000m2 trên mặt biển.

Mới nhất và hút khách nhất dịp này có lẽ là “con đường ẩm thực và giải trí đêm” mang tên Sorrento - điểm tụ vui chơi sầm uất mới toanh ở phía Nam đảo với hệ thống nhà hàng, quán bar đa dạng, hấp dẫn. Dịp này, ba con đường đường dạo bộ giật cấp xuống sát mặt biển được trang hoàng lộng lẫy với đèn cam, cờ phướn rực rỡ.

Ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, “tuyến phố đêm mới” này tạo nên bầu không khí lễ sôi động, hấp dẫn, thu hút và tạo ấn tượng với du khách, với nhiều hoạt động đa dạng như thưởng thức ca nhạc và những vũ điệu từ các nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế, tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực tại các gian hàng với đa dạng món ăn. Đặc biệt, sự tham gia của các gian hàng đến từ các khách sạn, resort danh tiếng như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đã đem đến cho du khách một góc nhìn rất khác về ẩm thực tại các khu phố đêm.

Nam đảo Phú Quốc còn hấp dẫn du khách trải nghiệm đảo Hòn Thơm với những thử thách bất tận tại Sun World Hon Thom. Đông đảo du khách đã thích thú với các hoạt động tắm biển, vui chơi tại Công viên nước Aquatopia và rẽ hướng sang làng Exotica để thử thách chính mình với nhiều trò chơi cảm giác mạnh.

Mặc dù được dự đoán nhu cầu không tăng cao như nghỉ lễ 30/4, 1/5 hay bùng nổ như thời điểm du lịch hè, nhưng dịp những ngày đầu nghỉ lễ 2/9 vẫn thu hút lượng khách lớn nhờ sức hút của những điểm du lịch hấp dẫn. Đây hứa hẹn là cơ hội "vàng" để ngành du lịch tiếp tục hút khách và là cơ hội thúc đẩy tiếp đà tăng trưởng 8 tháng qua khi doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống đã ước đạt được 436,3 nghìn tỷ đồng.