Dịch vụ tạo hương thơm Kodo đem trải nghiệm tinh tế và cảm nhận đẳng cấp

(VTC News) -

Trong kinh doanh, các doanh nghiệp tận dụng mùi hương như một chiến dịch marketing nhằm xây dựng, duy trì lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu của mình. Mùi hương đi vào và lưu lại trong tâm trí khách hàng, khiến họ có những kỉ niệm đáng nhớ khi mua hàng.

Đối với cuộc sống hàng ngày, bên cạnh một không gian sống thoáng đãng, gọn gàng thì mùi hương cũng góp phần không nhỏ tạo nên những phút giây thư giãn, giúp con người sống tích cực hơn, yêu đời hơn. Khoa học chứng minh, những mùi hương dễ chịu có tác dụng thúc đẩy sự sáng tạo, tinh thần và giải tỏa căng thẳng.

Nắm bắt được nhu cầu cao của xã hội đối với mùi hương, các đơn vị cung cấp các những sản phẩm tạo mùi hương đa dạng, phù hợp với mọi không gian sống, làm việc. Các sản phẩm tạo mùi hương trên thị trường hiện nay có thể kể đến như: tinh dầu, máy khuếch tán, que khuếch tán…

Các sản phẩm tạo mùi hương nhà Kodo

Thương hiệu Kodo được thành lập từ năm 1988 tại Nhật Bản và tạo nên một trong giới quý tộc Nhật lúc bấy giờ. Kodo International Fragrances là thương hiệu tinh dầu thơm dành cho mọi không gian với bộ sưu tập lên đến 1.000 loại tinh dầu nước hoa và hơn 100 sản phẩm tinh dầu từ thiên nhiên.

Bên cạnh đó, Kodo còn cung cấp các giải pháp, sản phẩm tạo hương thơm như: máy khuếch tán tinh dầu, nước hoa xịt thơm phòng, dung dịch khử mùi, khử khuẩn, nước hoa vải,..

Tinh dầu

Kodo chuyên cung cấp các loại tinh dầu dành cho không gian, với mùi hương tinh tế, đẳng cấp được chế biến từ các nguyên liệu từ thiên nhiên. Hiện nay, Kodo có 6 bộ sưu tập tinh dầu gồm:

Kodo Natural: Là bộ sưu tập tinh dầu tự nhiên với hương thơm thư giãn, tràn đầy sức sống, được các Spa cao cấp yêu thích. Các sản phẩm trong bộ sưu tập này có thể kể đến như: Lavender Woody, Orange Grass, Mosquito Magic…

Kodo Standard: Nếu bạn là một người yêu thiên nhiên thì không nên bỏ qua bộ sưu tập này. Một số mẫu tinh dầu trong bộ sưu tập này như: Blooming Jasmine, Amber Flower, Himalaya Grass & Ginger…

Kodo Classic: Bộ sưu tập với các mùi hương: BB British, Elegant, Kodo No 6… phù hợp với những không gian đòi hỏi sự tinh khiết, nhẹ nhàng nhưng vẫn gợi cảm, quý phái.

Kodo Signature: Hương thơm nhẹ nhàng, hoài niệm là nét độc đáo của bộ sưu tập này, với các mùi hương: KD Signature No 10, JM Rose and white musk, Lemongrass Citronella 100% natural…

Kodo Luxury: Kết hợp giữ mạnh mẽ và ngọt ngào, huyền bí và gợi cảm phù hợp với những không gian sang trọng, quý phái như khách sạn, resort… Một số mã mùi hương của bộ sưu tập này: The Intercon, The Park, The Soho…

Kodo Black: Sang trọng, thanh bình, ấm áp, thoải mái là những điều mà người ta nghĩ đến khi nhắc đến nhóm mùi hương này. Nếu bạn đang tìm một mùi hương cho ngôi nhà thân yêu của mình thì bộ sưu tập Black không phải lựa chọn tồi.

Máy khuếch tán

Máy khuếch tán là sản phẩm không thể thiếu khi sử dụng tinh dầu cho không gian của bạn. Hiện nay Kodo đang cung cấp 2 dòng máy khuếch tán chính là: máy dành cho doanh nghiệp và máy dành cho gia đình.

Máy khuếch tán dành cho doanh nghiệp: Với những không gian rộng như công ty, khách sạn, cửa hàng, phòng tập… thì máy khuếch tán là sản phẩm không thể thiếu. Với độ phủ lên đến 100.000m2, máy khuếch tán của nhà Kodo là lựa chọn của các thương hiệu lớn như: Sixdo, Rolex, Gigamall, Bvlgari, Tràng Tiền Palaza, Citygym,…

Máy khuếch tán dành cho gia đình: Với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với mọi không gian, dòng máy gia đình giúp tạo ra không gian thơm ngát, thư giãn, giảm căng thẳng.

Tại sao nên lựa chọn sản phẩm nhà Kodo

Các sản phẩm tạo mùi hương tại Kodo có hương thơm đa dạng, tinh tế, đẳng cấp phù hợp với mọi không gian. Thiết kế đơn giản dễ sử dụng nhưng cũng không kém phần sang trọng, thanh lịch.

Sản phẩm chất lượng từ khâu chọn nguyên liệu đến sản xuất. Các nguyên liệu tạo nên tinh dầu nhà Kodo đều có nguồn gốc rõ ràng và đạt tiêu chuẩn IFRA. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, Thái Lan, Singapore.

Các thương hiệu là đối tác trong các dự án đã làm của Kodo như: Sixdo, Samsung, Mercedes Benz, Tràng Tiền Plaza, Trung tâm hội nghị quốc gia, California Fitness & Yoga, Bvlgari…

Dịch vụ tạo hương thơm Kodo không chỉ đơn thuần là một trải nghiệm hương thơm, mà nó đem lại cho khách hàng một trải nghiệm tinh tế, mang đến cảm nhận đẳng cấp vượt trội. Với sự kết hợp tinh tế của hương thơm và thiết kế nghệ thuật, Kodo tạo ra một không gian độc đáo, nơi mà khách hàng có thể thư giãn và khám phá vẻ đẹp của mùi hương.

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH DCorp Company Limited Website: Kodo.vn Hotline: 0286 285 3382 Địa chỉ: 30 Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Bảo Anh