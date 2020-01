CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest: Lợi nhuận sau thuế đạt 525 tỷ đồng

VPI vừa công bố BCTC hợp nhất Quý 4/2019 với 2.398 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tương ứng với mức tăng hơn 10 lần so với quý 4/2018. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2019 đạt 481 tỷ đồng, tăng trưởng lên tới 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp vào sự tăng trưởng vượt trội về cả doanh thu lẫn lợi nhuận quý 4/2019 của VPI là hoạt động cốt lõi – kinh doanh bất động sản. Mảng này đóng góp hơn 2.044 tỷ đồng vào tổng doanh thu, tương ứng với tỉ trọng trên 85%. VPI cũng ghi nhận trên 338 tỉ đồng doanh thu đến từ hoạt động xây lắp, tương đương mức 14% tổng doanh thu trong kỳ. Ra mắt vào quý 3/2019, khu căn hộ dịch vụ cao cấp Oakwood Residence Ha Noi cũng đóng góp hơn 14 tỷ đồng vào tổng doanh thu trong quý 4/2019.

Dự án Oakwood Residence Ha Noi của chủ đầu tư Văn Phú – Invest

Trong quý cuối năm 2019, VPI tiếp tục ghi nhận được doanh thu từ các dự án bất động sản trọng điểm. Theo thông tin từ phía doanh nghiệp, doanh thu kinh doanh bất động sản quý 4/2019 đến từ 3 dự án chính: 838 tỷ đồng từ dự án The Terra - An Hưng, 363 tỷ đến từ dự án The Terra - Hào Nam và 843 tỷ đồng đến từ dự án Grandeur Palace - Giảng Võ. Doanh nghiệp cũng cho biết, trong năm 2019, VPI đã bán trên 800 căn hộ đến từ ba dự án trên.

Lũy kế cả năm 2019, tổng doanh thu của VPI đạt mức gần 3.239 tỷ đồng, gấp 11 lần so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2019 đạt gần 526 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm trước, đồng thời cũng vượt mức kế hoạch 510 tỷ đồng được Đại hội cổ đông thông qua từ tháng 3/2019.

Doanh thu kinh doanh bất động sản của VPI

Báo cáo hợp nhất năm 2019 cho thấy tổng tài sản của VPI tăng 33,4% so với năm 2018, đạt mức 8.967 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền đã được cải thiện đáng kể, đạt 651 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với thời điểm năm 2018. Hàng tồn kho của VPI tại thời điểm cuối năm 2019 đạt 2.147 tỷ, bao gồm các dự án như The Terra - An Hưng, Khu dịch vụ căn hộ khách sạn Oakwood Residence Ha Noi, Dự án Grandeur Palace - Giảng Võ và dự án The Terra - Hào Nam. Đây sẽ là các dự án mà VPI sẽ tiếp tục tiến hành bàn giao và ghi nhận doanh thu - lợi nhuận trong năm 2020. Các dự án này đang ghi nhận mức người mua trả tiền trước ngắn hạn khá tốt, lên tới 646 tỷ đồng.

Đồng thời, trong năm 2019, tổng các khoản vay và nợ thuê tài chính tăng khá mạnh lên trên 4.260 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay phục vụ mục đích phát triển quỹ đất, tạo dư địa phát triển trong tương lai.

Dự án Lộc Bình – Thừa Thiên Huế

Sau khi trở thành đối tác chiến lược của tỉnh Thừa Thiên Huế, VPI đã bắt tay vào việc triển khai các dự án tại tỉnh ven biển miền Trung này. Bên cạnh đó, khoản mục Xây dựng cơ bản dở dang trên báo cáo tài chính cũng tiết lộ trong thời gian tới, VPI sẽ phát triển thêm các dự án như Lộc Bình – Thừa Thiên Huế và tiếp tục triển khai tuyến BT tại TP.HCM kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa.

Về dài hạn, VPI định vị doanh nghiệp là nhà phát triển bất động sản chuyên tâm, hướng tới phát triển các dự án bất động sản gắn liền với lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp, nên trong tương lai gần, VPI sẽ tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực cho việc mở rộng quỹ đất và phát triển dự án tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, giữ vững vị trí top 10 doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn nhất thị trường.