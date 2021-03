Defender được phụ nữ yêu thích nhất năm 2021

Mẫu SUV hạng trung Land Rover Defender. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Đây là lần đầu tiên Land Rover giành được giải thưởng cao nhất và là mới nhất trong loạt giải thưởng mang danh hiệu quốc tế dành cho Land Rover và có giá trị nhất từng đạt được.

Giải thưởng mẫu xe phụ nữ yêu thích nhất thế giới của năm (WWCOTY) là giải thưởng xe hơi duy nhất trên thế giới có ban giám khảo chỉ bao gồm 50 nữ nhà báo về ô tô đến từ 38 quốc gia trên khắp năm châu lục, được chính thức công nhận những mẫu xe mới tốt nhất hiện có.

Mẫu xe Defender Mới đã được vinh danh là Best Medium SUV 2021 – Mẫu xe SUV hạng trung tốt nhất của năm 2021 tại lễ trao giải trước khi nhận được giải thưởng mẫu xe phụ nữ yêu thích nhất thế giới WWCOTY, đúng dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Nick Collins, Giám đốc Điều hành, Phụ trách các Chương trình Xe của Jaguar Land Rover cho biết, bên cạnh vinh dự lớn này, Defender cũng đã giành được hơn 50 giải thưởng quốc tế, bao gồm Xe của năm 2020 do tạp chí Top Gear bình chọn, Xe SUV của năm 2021 do tạp chí Motor Trend bình chọn và Xe SUV tốt nhất năm 2020 do tạp chí Autocar bình chọn.

Qua những giải thưởng này có thể khẳng định tầm nhìn ban đầu của Jaguar Land Rover về một mẫu xe Defender của thế kỷ 21 là hoàn toàn đúng đắn.

Ban giám khảo khen ngợi thiết kế đặc biệt của Defender, khả năng vượt địa hình, tính năng động trên đường cũng như tính thực tế và kết nối trong thế kỷ 21. Marta García, Chủ tịch Điều hành của Giải Xe phụ nữ Thế giới của Năm cho hay, huyền thoại đã được tiếp nối. Land Rover Defender không còn chỉ là một chiếc SUV để băng qua những khu rừng Amazon hay tiến vào sa mạc.

Sáng tạo mới nhất của mẫu xe có thể giúp trải nghiệm du lịch bằng đường bộ với sự thoải mái như một chiếc saloon sang trọng. Vì lý do này, và vì công nghệ cũng như sự thoải mái hơn bao giờ hết, mẫu xe đã chiến thắng giải chiếc xe tốt nhất của năm do chương trình Xe Phụ nữ Thế giới bình chọn.

Gia đình Defender gồm các phiên bản Defender 90 và Defender 110, cũng như các biến thể thương mại 90 và 110 Hard Top và hệ thống truyền động từ plug-in hybrid hiệu quả đến động cơ V8 mới.

Tại thị trường Việt Nam, phiên bản Defender 90 có giá từ 3,505 tỷ và phiên bản Defender 110 từ 3,805 tỷ đồng (đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt).