Đệ nhất phu nhân Mỹ ra lệnh loại bỏ biểu tượng 200 tuổi của Nhà Trắng

(VTC News) - Đệ nhất phu nhân Melania Trump ra lệnh chặt cây mộc lan hơn 200 tuổi ở Nhà Trắng sau khi nhận được lời tham vấn từ các chuyên gia từ Vườn thực vật Mỹ (NNA).

Theo CNN, các chuyên gia của tới từ NNA đề nghị Nhà Trắng xem xét chặt hạ cây mộc lan được trồng ở phía Tây của Tòa Bạch Ốc bởi cấu trúc tổng thể của nó đã bị tổn hại nặng nề.

"Cây mộc lan hiện phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp nhân tạo. Nó đang sống nhờ hệ thông dây cáp, tuy nhiên một phần cáp bắt đầu xuyên qua phần thân cây", các chuyên gia của NNA nêu rõ trong tài liệu trình lên Nhà Trắng.

Cây mộc lan 200 tuổi được xem như một biểu tượng của Nhà Trắng sẽ bị chặt hạ trong vài ngày tới.

Bà Trump xem xét tài liệu này và thảo luận với các nhân viên trong Tòa Bạch Ốc trước khi đưa ra quyết định khiến người nhiều người không khỏi nuối tiếc.

Theo Stephanie Grisham, Giám đốc truyền thông của đệ nhất phu nhân Mỹ, sự an toàn của các du khách cũng như các nhiếp ảnh gia, những người thường xuyên đứng trước cây mộc lan để ghi hình khi chiếc Air Force One cất cánh là một trong những lý do khiến bà Trump đi đến quyết định này.

Video: Đầu quân cho Tổng thống Trump, giám đốc truyền thông Nhà Trắng bị vợ bỏ

Cây mộc lan 200 tuổi được cố Tổng thống Andrew Jackson trồng vào năm 1828 để tưởng nhớ người vợ quá cố. Các chuyên gia của NNA cũng nói thêm, nếu không vì tuổi đời cũng như lịch sử lâu đời của nó, cây mộc lan này bị đốn hạ từ vài năm trước.

Một cây mộc lan khác sẽ được trồng thay thế cũng tại vị trí này trong vài ngày tới. Gỗ của cây cũ sẽ được bảo quản theo yêu cầu của bà Melania.

>>> Đọc thêm: Xuất hiện video nghi ngờ mật vụ nữ thế thân cho Đệ nhất phu nhân Mỹ

(Nguồn: Independent)

Song Hy