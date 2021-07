Để đầu ướt chạy ra ngoài chơi, bé gái bị liệt mặt

(VTC News) -

Thông tin bé gái 7 tuổi ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc liệt mặt vì ham chơi đang gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Chuyện là bé gái đang chơi thì bị mẹ gọi về tắm. Sau khi tắm rửa, gội đầu, thay quần áo xong xuôi, chưa kịp để tóc khô, cô bé đã vội vã ngồi lên chiếc xe ô tô đồ chơi và lái đi cùng các bạn.

Tối đó, cô bé than mệt và đi ngủ sớm, đến sáng hôm sau thì mặt đã bị liệt, nửa mặt không cân xứng. Mắt và miệng méo xệch về một bên, bé không có khả năng cau mày, nhăn trán, cũng không thể nhắm mắt hoàn toàn.

Đưa con đến bệnh viện, cha mẹ bé gái giật mình khi bác sĩ cho biết bé bị liệt mặt ngoại biên, nguyên nhân là không lau khô tóc trước khi chạy đi chơi. Do thời tiết nắng nóng, cơ thể con người dễ ra mồ hôi, lỗ chân lông hở, khi bị gió thổi liên tục thì các mạch máu sẽ co lại cực mạnh. Tình trạng co mạch máu diễn ra trong thời gian dài sẽ gây sưng cục bộ, chèn ép dây thần kinh mặt, gây liệt mặt. Trong trường hợp này, tóc cô bé ướt, khi lái xe đi chơi, gió thổi khiến bé bị lạnh.

Những trường hợp liệt mặt tương tự chủ yếu xuất hiện vào mùa hè và mùa thu, thời điểm giao mùa nóng lạnh thất thường. Khi bị liệt mặt, cần đi khám ngay để phục hồi tốt nhất. Để tránh bị liệt mặt, trước hết phải nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, tránh sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa ngoài trời và trong nhà.

Cách đây chỉ một tuần, cậu bé 7 tuổi ở Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc cũng bị liệt mặt và co giật do đeo quạt mini ở cổ ngủ qua đêm.