Để dao đầu giường ngủ có tác dụng gì?

Nhiều quan niệm về tâm linh cho rằng, để dao ở đầu giường có thể tránh những cơn bóng đè. Vì dao là một loại vật dụng bằng kim loại, có tính hút âm khí, do vậy người ta thường dùng dao đặt ở đầu giường để bảo vệ dương khí cho con người, chống bóng đè hiệu quả.

Ngoài ra, những giấc mơ, giấc chiêm bao bạn có thể gặp thấy những cảnh bạn bị truy đuổi, chống cự ác liệt đối với thành phần nào đó, làm tâm lý bạn hoang mang, lo sợ.

Trên thực tế, những người yếu bóng vía, sức khỏe kém thường có tâm lý sợ ma, sợ những giấc mơ, giấc chiêm bao, các cơn bóng đè. Chính vì thế họ cần một thứ gì đó có thể trấn an. Và dao như là một vũ khí giúp trấn an, khiến họ cảm thấy an toàn hơn.

Vì thế, đặt con dao dưới gối, đầu giường dù vì lý do gì thì cũng chỉ mong an tâm khi đi ngủ, như một cách tự trấn an mình, cảm thấy an toàn hơn trong giấc ngủ...

Có người giải thích rằng, khí chất giữa dao và phòng ngủ khá tương hợp. Bởi phòng ngủ vốn là nơi yếu thế - con người khi ngủ là yếu đuối nhất. Nếu phong thủy phòng ngủ không đủ tốt sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Con dao là dụng cụ sắc bén, trong phong thủy đôi lúc dao có thể hóa giải sát khí (bằng cách treo con dao lên trên tường nhà để trừ tà).

Nhưng cần phải xem xét kỹ vị trí đặt dao và nhu cầu của phòng ngủ, bởi nếu vị trí không cần thiết mà vẫn đặt bừa một con dao thì không có tác dụng trừ tà, mà còn khiến tà khí lan rộng.

Gối đầu rất mềm mại, được coi là nơi có linh hồn của con người khi ngủ. Khí chất của dao và gối đầu không tương hợp - nên không thích hợp để đặt dao bên dưới gối vì rất dễ gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho giấc ngủ, dễ gặp ác mộng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

Trường Phong (Tổng hợp)