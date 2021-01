Đầu năm 2021, nhiều mẫu xe Mercedes-Benz tại Việt Nam đồng loạt tăng giá

(VTC News) -

Cụ thể, theo bảng giá mới của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV), giá của nhiều mẫu lắp ráp trong nước như: Mercedes-Benz C 180, C 200 Exclusive 2.0l (phiên bản có cửa sổ trời toàn cảnh) được giữ nguyên mức giá lần lượt 1,399 và 1,729 tỷ đồng, trong khi đó C 200 Exclusive (phiên bản không có cửa sổ trời toàn cảnh) có giá mới 1,699 tỷ đồng, tăng 10 triệu đồng so với năm 2020.

Phiên bản cao cấp nhất C 300 AMG giữ nguyên giá 1,929 tỷ đồng; còn bản C 300 AMG (có cửa sổ trời toàn cảnh) được niêm yết 1,969 tỷ đồng, tăng 30 triệu đồng.

Thay đổi nhiều nhất trong năm 2021 là mẫu GLC của hãng xe "Ngôi sao ba cánh" với mức thay đổi: GLC 200 được niêm yết ở mức 1,799 tỷ đồng, tăng 50 triệu đồng. Phiên bản sử dụng hệ dẫn động 4 bánh GLC 200 4MATIC có giá 2,099 tỷ đồng, tăng thêm 60 triệu đồng. Phiên bản thể thao GLC 300 4MATIC thậm chí lên đến 2,499 tỷ đồng, tăng 100 triệu đồng so với trước đây.

Trong khi đó, các mẫu sedan cao cấp như: E-Class và S-Class không có sự thay đổi về giá trong năm 2021: E 180, E 200 Exclusive và E 300 AMG có mức giá lần lượt là 2,05 tỷ đồng, 2,29 tỷ đồng và 2,92 tỷ đồng. Còn S 450 L (Limited Edition) vẫn giữ nguyên mức giá 4,299 tỷ đồng và S 450 L Luxury là 4,969 tỷ đồng.

Ở dòng xe nhập khẩu, mức tăng cao nhất thuộc về mẫu SUV địa hình cao cấp G 63 tăng 121 triệu đồng, niêm yết mức giá mới 10,95 tỷ đồng.

Còn 3 mẫu xe hiệu suất cao khác là: GT 53 4MATIC+ và GT R có mức giá không đổi, lần lượt là 6,299 tỷ đồng và 11,59 tỷ đồng. Mẫu SUV địa hình cao cấp G 63 tăng 121 triệu đồng, đạt mức giá mới 10,95 tỷ đồng. Phiên bản sedan hiệu suất cao A 35 có mức giá mới 2,259 tỷ đồng, tăng 10 triệu đồng so với trước.

Trong khi đó, dòng xe MPV cao cấp V-Class có 2 phiên bản là V 250 Luxury và V 250 AMG với mức giá mới lần lượt là 2,662 tỷ đồng và 3,232 tỷ đồng, tăng lần lượt 36 triệu đồng và 49 triệu đồng.

Các dòng SUV nhập khẩu chính hãng từ Mỹ bao gồm: GLC 300 4MATIC Coupe, GLE 450 4MATIC và GLS 450 4MATIC có giá lần lượt 3,089 tỷ đồng (tăng 20 triệu đồng), 4,409 tỷ đồng (tăng 40 triệu đồng) và 4,999 tỷ đồng (tăng 90 triệu đồng) so với trước đây.

Cuối cùng là dòng sedan cao cấp nhất Mercedes-Maybach S-Class có mức giá không đổi với 2 phiên bản S 450, S 560 và S 650 lần lượt là 7,469 tỷ đồng, 11,099 tỷ đồng và 14,899 tỷ đồng. Tương tự, mẫu SUV cỡ nhỏ 5+2 chỗ ngồi GLB 200 AMG vẫn giữ nguyên giá ở mức 1,999 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để hỗ trợ khách hàng đầu năm 2021, MBV vẫn tiếp tục hỗ trợ 50% phí trước bạ cho nhiều dòng xe dù Nghị định 70 của Chính phủ đã hết hiệu lực từ 1/1/2021.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2021 đến ngày 28/2/2021, những khách hàng mua xe C-Class (C 180, C 200 Exclusive, C 300 AMG), E-Class (E 180, E 200 Exclusive, E 300 AMG), S-Class (S 450, S 450 Luxury) còn lại sản xuất trong năm 2020 sẽ được hỗ trợ 50% phí trước bạ.

Để nhận được ưu đãi này, khách hàng phải thanh toán đủ và nhận xe trong thời gian nói trên.