Đất đá trút ào ạt, chất thành đống chia cắt đèo Eo Chim ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 5/12, chính quyền xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo nguy hiểm nhằm ngăn không cho người dân qua lại khu vực xảy ra sạt lở trên đèo Eo Chim.

Khoảng 7h cùng ngày, tại Km36+600 Tỉnh lộ 624, đoạn qua đèo Eo Chim thuộc địa phận xã Thanh An, hàng ngàn khối đất đá từ trên núi bất ngờ trút xuống, chất thành đống trên mặt đường khiến giao thông bị chia cắt.

Hàng ngàn khối đất đá từ trên núi bất ngờ trút ào ạt xuống Tỉnh lộ 624, đoạn qua đèo Eo Chim. (Ảnh: M.L)

Rất may, thời điểm xảy ra sạt lở, khu vực trên không có người tham gia giao thông. Do lượng đất, đá khá lớn nên dự kiến đến sáng 6/12, địa phương phối hợp cùng ngành chức năng mới khắc phục, xử lý xong sạt lở để đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.

Trước đó, hồi giữa tháng 11 vừa qua, mưa lớn khiến Quốc lộ 24 đoạn qua đèo Vi Ô Lắc thuộc địa phận huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi sạt lở nặng tại 2 vị trí Km 63+350 và Km 64+400.

Cụ thể, mưa lớn khiến lượng lớn đất đá từ các ngọn đồi phía trên bất ngờ sạt lở, trút xuống mặt đường. Đáng chú ý, tại khu vực giáp ranh giữa Quảng Ngãi và Kon Tum, mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt lớn kéo dài.

Để đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức chốt chặn ở gần nơi xảy ra sạt lở, nứt mặt đường, không cho người và phương tiện lưu thông.

Ngoài ra, lãnh đạo huyện Ba Tơ đã chỉ đạo lực lượng chức năng, phối hợp với cơ quan quản lý Quốc lộ 24 triển khai các phương án khắc phục sạt lở, nứt mặt đường.