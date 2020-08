Đạo diễn ‘Evita’, ‘Pink Floyd: The Wall’ qua đời

Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin Alan Parker qua đời, hưởng thọ 76 tuổi. Nhà làm phim người Anh có quãng thời gian dài chống chọi lại bệnh tật trước khi mãi mãi ra đi hôm 31/7.

Đạo diễn Alan Parker qua đời ở tuổi 76.

Ngay từ dự án đầu tay thuộc thể loại ca vũ nhạc Bugsy Malone (1976), Parker đã gây chú ý với giới phê bình. Tới năm 1979, ông nhận đề cử Oscar hạng mục Đạo diễn xuất sắc với bộ phim kinh điển Midnight Express (1978). Dù cá nhân Alan Parker không giành chiến thắng, tác phẩm nhận được hai tượng vàng cho Kịch bản chuyển thể và Nhạc nền xuất sắc tại lễ trao giải năm ấy.

Đúng 10 năm sau, Parker có cơ hội thứ hai để tranh giải Oscar ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc với Mississippi Burning (1988). Song, ông chịu thất bại trước Barry Levinson của Rain Man (1988).

Xuyên suốt sự nghiệp, nhà làm phim mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm ca vũ nhạc đáng nhớ như Fame, The Commitments hay Evita có Madonna đóng chính. Ngoài ra, bộ phim minh họa cho album kinh điển The Wall của nhóm Pink Floyd cũng do Parker làm đạo diễn.

Bên cạnh nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng, Parker từng thực hiện tác phẩm minh họa cho album "The Wall" của nhóm Pink Floyd. (Ảnh: Outnow).

Alan Parker được phong tước hiệp sĩ tại quê hương vào năm 2002. Một năm sau, ông trình làng bộ phim cuối cùng sự nghiệp mang tên The Life of David Gale (2003).

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2003, Alan Parker phát biểu: “Tôi thường phản ứng ngược lại với những gì mình từng làm. Tôi bắt đầu sự nghiệp với Bugsy Malone, rồi chuyển tới Midnight Express. Hai bộ phim giống như hai thái cực đối lập và tôi luôn tìm cách tự thử thách bản thân như thế sau mỗi dự án”.