Danh tính 6 nạn nhân thương vong sau tai nạn thảm khốc ở Huế

(VTC News) -

Ngày 11/8, Ban An toàn giao thông huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) vừa xác định danh tính 6 nạn nhân thương vong sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại địa phương này.

Theo đó, có 4 nạn nhân chết sau vụ tai nạn gồm anh Hồ Viên Vờ (SN 1989, trú thôn Ta Kêu Nhâm, xã Quãng Nhâm, A Lưới); Ngô Thị Nhàn (SN 1969, trú huyện A Lưới); Hồ Văn Phương (SN 1986) và anh Prômisa (SN 1998) cùng trú tại thôn Cân Te, Hồng Thượng, huyện A Lưới). Hai người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế là anh Huỳnh Văn Cường (SN 1995, trú tại Phú Thành, Phú Vinh, huyện A Lưới) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (SN 1993).

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, như VTC News đưa tin, khoảng 17h30 ngày 10/08 tại Km72+800 (Quốc lộ 49A đoạn qua xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) Huế xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô BKS: 75C - 032.32 do anh Huỳnh Văn Cường cầm lái, chở trong cabin chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh; trên thùng sau xe chở 2 người Hồ Văn Phương và anh Prômisa với 2 xe máy BKS 75G1-458.55 do chị Phạm Thị Hoài Thu cầm lái chở chị Ngô Thị Nhàn và xe máy 75Z1-3090 do anh Hồ Văn Vờ cầm lái. Vụ tai nạn khiến 6 người thương vong, riêng chị Phạm Thị Hoài Thu an toàn.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ô tô tải mang BKS 75C-032.32 đi đường đèo xuống dốc, qua khúc cua không làm chủ tốc độ nên va chạm với 2 xe máy, sau đó tông vào tayluy âm phía bên trái rồi lật xe.