Danh tính 3 nạn nhân trong vụ nổ tại công ty Formosa Hà Tĩnh

(VTC News) -

Chiều 2/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố danh tính 3 nạn nhân thương vong sau vụ nổ tại Nhà máy nhiệt điện thuộc bộ phận Năng lượng thuộc Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Danh tính nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Đình Tân (40 tuổi, ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) và 2 công nhân bị thương gồm anh Võ Tá Hiếu (29 tuổi, ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và anh Lê Văn Dương (52 tuổi, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Công an tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Công ty Formosa.

Trước đó, lúc 13h18 ngày 1/10, tại nhà Xưởng đốt khí số 1 - Nhà máy nhiệt điện thuộc bộ phận Năng lượng, Công ty Formosa Hà Tĩnh, trong quá trình nhà thầu là Công ty Hữu Sinh tiến hành bảo dưỡng đường ống, đã xảy ra vụ nổ khiến một công nhân tử vong, hai người bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử lực lượng tiếp cận hiện trường, phối hợp cấp cứu người bị nạn, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh cùng các phòng nghiệp vụ Cảnh sát PCCC và CNCH, Kỹ thuật hình sự, An ninh kinh tế và Công an Thị xã Kỳ Anh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường của vụ nổ, chỉ đạo các lực lượng điều tra, xử lý.

Quá trình làm việc với Công ty Formosa Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo công ty sớm có các biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân, tăng cường đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.