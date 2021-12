Ngày 20/12, nhóm nhạc cổ điển đa quốc gia Il Divo thông báo nam ca sĩ Carlos Marin đã qua đời ở tuổi 53. Anh mất hôm 19/12 sau hai tuần mắc COVID-19.

Danh ca Carlos Marin qua đời ở tuổi 53.

Nhóm nhạc thông báo tin buồn trên Twitter: "Trái tim chúng tôi nặng trĩu khi thông báo với mọi người rằng người bạn, người đồng hành của chúng tôi - Carlos Marin - đã qua đời. Anh ấy sẽ luôn được tưởng nhớ bởi bạn bè, gia đình và những người hâm mộ. Sẽ không có một giọng hát và tinh thần nào như Carlos".

"Trong suốt 17 năm qua, 4 chúng tôi đã đồng hành cùng nhau trên chặng đường tuyệt vời của Il Divo. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ người bạn thân của mình. Chúng tôi hi vọng và cầu cho linh hồn của anh ấy được yên nghỉ", các thành viên của Il Divo thông báo.

Trước đó, ngày 7/12, Carlos Marin được đưa đến bệnh viện ở Manchester, Anh sau khi cảm thấy không khỏe và được xét nghiệm dương tính với virus SAR-CoV-2. Carlos được cho là đã tiêm vaccine Covid-19 ở Mexico.

Khi Carlos nhập viện, nhóm nhạc đã hoãn lưu diễn với hy vọng nam ca sĩ sẽ bình phục. Tuy nhiên với các triệu chứng trở nặng và nam ca sĩ đã rơi trong tình trạng hôn mê. Anh đã được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Hoàng gia Manchester. Lần cuối cùng nhóm biểu diễn là tại đêm nhạc ở Bath, Anh vào 6/12. Cho đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Carlos Marin vẫn chưa được tiết lộ.

Đài TVE của Tây Ban Nha đưa tin: "Mỗi ngày, bản thân nam ca sĩ đều nói với người đại diện của anh về tình hình sức khỏe. Trong lần cuối cùng nói chuyện, Carlos cho biết anh cảm thấy mọi thứ đang tệ hơn. Vào ngày hôm qua nam ca sĩ đã không trả lời tin nhắn. Lúc đó, anh ấy đang được chăm sóc đặc biệt và đặt ống nội khí quản".

Nhóm nhạc pop-opera Il Divo.

Carlos Marin sinh ngày 13/10/1968, tại Đức và lớn lên ở Tây Ban Nha. Anh bắt đầu theo đuổi niềm đam mê ca hát từ khi còn nhỏ và phát hành album đầu tay vào năm 8 tuổi. Năm 10 tuổi, anh thu âm album thứ hai mang tên Mijn Lieve Mama (My Dear Mother). Nam ca sĩ từng tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình truyền hình và đạt vô số giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc. Carlos cũng góp mặt trong các vở nhạc kịch nổi tiếng gồm "Les Miserables", "Grease", "Beauty And The Beast" và hát trong một số phim hoạt hình như "The Nightmare Before Christmas" và "Cinderella" phiên bản tiếng Tây Ban Nha năm 2000.

Vào những năm 2000, anh tham gia nhóm nhạc Il Divo cùng với 3 thành viên khác, đó là Urs Buhler, Davis Miller và Sebastien Izambard. Il Divo, xuất phát từ tiếng Ý nghĩa là "những nam danh ca", là một nhóm nhạc đa quốc gia theo thể loại operatic pop hay còn gọi là pop-opera, được thành lập bởi ông bầu Simon Cowell. Album đầu tay của họ, Il Divo, phát hành vào tháng 11/ 2004, lọt vào bảng xếp hạng Billboard ở vị trí thứ tư và bán được 5 triệu bản trên toàn thế giới.

Với giọng hát cổ điển cùng phong cách đầy lịch lãm và sang trọng, Il Divo đã phát hành 10 album phòng thu và bán được hơn 30 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới. Trong khi hoạt động cùng ban nhạc, Carlos Marin cũng biểu diễn solo và phát hành DVD/CD riêng.