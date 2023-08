Đánh bại Hải Phòng, Hà Nội FC chờ trận quyết đấu với CLB Công an Hà Nội

(VTC News) -

Hà Nội FC duy trì phong độ cao khi đánh bại Hải Phòng trên sân nhà để giữ ngôi đầu bảng sau vòng đấu này. Đoàn quân HLV Bandovic kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Với những ngôi sao xuất sắc nhất, Hà Nội FC liên tục gây sức ép lên khung thành thủ môn Đình Triệu. Điều gì đến cũng phải đến, phút 20, Herlison Caion thoát xuống trước khi dứt điểm qua đầu thủ môn CLB Hải Phòng để mở tỷ số trận đấu.

Ít phút sau, Tuấn Hải lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi đánh đầu liếm mép ngoài cột dọc khung thành. Hải Phòng đáp trả bằng 2 pha uy hiếp khung thành nhưng những cú dứt điểm đều không thành công.

Hà Nội FC 3-1 Hải Phòng.

Tuy nhiên, cổ động viên Hải Phòng không phải đợi lâu để có được niềm vui từ các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm. Phút 33, Việt Anh phạm lỗi với Martin Lò trong vòng cấm. Trọng tài Mai Xuân Hùng thổi phạt đền. Sau khi kiểm tra VAR, quyết định được giữ nguyên. Hữu Sơn dễ dàng đánh bại Tấn Trường gỡ hòa 1-1.

Nhưng trước khi hiệp một khép lại, Hữu Sơn hóa "tội đồ" khi để bóng chạm tay trong vòng cấm CLB Hải Phòng. Văn Quyết ghi bàn tái lập thế dẫn trước cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, Hà Nội FC vẫn kiểm soát hòa toàn trận đấu. Họ ghi thêm 1 bàn nữa do công của Caion ở phút 90 để ấn định chiến thắng 3-1.

Hà Nội FC giữ vững ngôi đầu bảng với 32 điểm, hơn CLB Công an Hà Nội và Thanh Hóa lần lượt 1 và 2 điểm. Vòng tới, Hà Nội FC sẽ so tài với CLB Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

Kết quả: Hà Nội FC 3-1 Hải Phòng

Ghi bàn:

Hà Nội: Caion (20', 90'), Văn Quyết (45'+6 pen)

Hải Phòng: Hữu Sơn (33' pen)

Văn Hải