Dâng hương, tưởng niệm liệt sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2023) sáng 5/5, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tới dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đền thờ liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ hi sinh tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Tham gia lễ viếng có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh, đại diện lãnh đạo TP. Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương viếng Đền thờ liệt sĩ hi sinh tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Viếng Đền thờ liệt sĩ hi sinh tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh trân trọng đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành phút mặc niệm, kính mong anh linh các anh hùng liệt sĩ phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, đất nước Việt Nam trường tồn giàu mạnh, dân tộc Việt Nam luôn bình an, hạnh phúc…

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh vào viếng Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương lên phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh nguyện hứa đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển. Đồng thời, tiếp tục quan tâm và chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giữ trọn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”…

An Chi (Điện Biên Phủ Online)