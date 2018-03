Đang điều tra vụ chiến sỹ công an trại giam bị bắn

(VTC News) - Công an tỉnh Kon Tum cho biết đang điều tra vụ một chiến sĩ công an thuộc Trại giam Công an tỉnh bị trúng đạn xuyên qua sọ não và thiệt mạng.

Chiều 1/3, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết vừa điều trị cho một bệnh nhân là chiến sỹ công an bị trúng đạn dẫn tới trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Theo vị này, bệnh nhân Đinh Quốc Hùng (24 tuổi, trú Thị trấn Đăk Hà, Huyện Đăk Hà, Kon Tum) là chiến sỹ thuộc Trại giam Công an tỉnh Kon Tum bị vết thương trên vùng đầu, nhập viện vào ngày 27/2. Qua chẩn đoán, vết thương tại vùng đầu do đạn gây ra. Viên đạn trúng vùng thái dương trái, rộng 2cm, đường ra viên đạn vùng thái dương phải với kích thước khoảng 3cm. Do vết thương quá nặng nên chiến sỹ này đã qua đời vào lúc 3h ngày 28/2. Cùng ngày, một lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum cho biết, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân. "Cơ quan chức năng vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Vụ việc xảy ra trong nội bộ nên phải chờ có kết quả chính xác mới trả lời báo chí", một cán bộ công an tỉnh Kon Tum nói. >>> Đọc thêm: Truy tìm kẻ nổ súng bắn người ngay trước cửa nhà ở Nha Trang THANH HẢI