Đang cùng bạn gái làm thủ tục lên máy bay, kẻ vận chuyển ma túy bị bắt giữ

(VTC News) - Công an Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Duy về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang làm thủ tục cùng bạn gái lên máy bay tại Sân bay Quốc tế Cát Bi.

Chiều 25/12, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) – Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Hải Phòng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phòng PC47 phát hiện đối tượng Phạm Ngọc Duy (SN 1985; ở số 18/275 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) có nhiều biểu hiện nghi vấn, có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy bằng đường hàng không từ Hải Phòng đến TP. HCM và các tỉnh phía Nam tiêu thụ với phương thức cất giấu ma túy tinh vi.

Tập trung xác minh, theo dõi giám sát, lực lượng trinh sát phát hiện ngày 22/12, Phạm Ngọc Duy chuẩn bị lượng ma túy lớn. Hắn dùng thủ đoạn tinh vi, cho ma túy vào các gói trà sâm Hàn Quốc, túi sữa bột... để vận chuyển đến TP.HCM.

Đối tượng Phạm Ngọc Duy vừa bị bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Cát Bi.

Khoảng 6h35’ ngày 23/12, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng), phòng PC47 Công an TP kết hợp với phòng An ninh Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Công an quận Hải An kiểm tra người, hành lý đối với Phạm Ngọc Duy (SN 1985; ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) khi đang cùng bạn gái làm thủ tục lên máy bay.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Duy cất giấu 100,02 gam ketamine trong 16 gói trà sâm Hàn Quốc; 667,82 gam ketamine cất giấu trong túi đựng sữa bột. Duy khai định mang số ma túy này vào TP.HCM để tiêu thụ.

Kiểm tra hành lý của Duy, lực lượng chức năng còn phát hiện có 8,59 gam cần sa; 1,33 gam MDMA; 2,35 gam ketamine được Duy cất trong túi quần để trong hành lý xách tay. Duy khai đây số ma túy còn lại trong buổi tiệc sinh nhật trước đó vài ngày của mình và mang vào TP.HCM dùng nốt.

Tang vật của vụ án.

Hiện, phòng PC47 Công an thành phố đang tạm giữ Phạm Ngọc Duy về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

>>> Đọc thêm: CSGT Hải Dương bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh

Minh Khang