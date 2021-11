Dàn sao đình đám khen không ngớt bộ đôi VF e35, VF e36 của VinFast

(VTC News) -

Đúng với phong cách đặc trưng, Nas Daily - “thánh” Youtuber nổi tiếng với các video có thời lượng 1 phút đã khuấy đảo sân khấu lễ ra mắt bộ đôi VF e35, VF e36. Vlogger sinh năm 1992 ngay lập tức đăng trên story những hình ảnh thời khắc lịch sử của VinFast kèm theo hastag “Niềm tự hào của Việt Nam” và liên tục tương tác với các sao khác như Supercar Blondie, Youtuber/Instagramer nổi tiếng Mitch Summer, vlogger Markian...

Trả lời một kênh truyền hình tại Mỹ sau buổi lễ, Youtuber nổi tiếng vẫn không giấu được sự phấn khích dù đã được thấy VF e35 và VF e36 lần thứ 2. Nas Daily cho biết, là một người ủng hộ xu hướng mới, anh tin rằng trong tương lai sẽ có hàng tỷ những chiếc xe điện ở trên đường. Với ngôn ngữ thiết kế quốc tế, VF e35 và VF e36 có thể đến được mọi thị trường.

Nas Daily còn tiết lộ ảnh đã ủng hộ VinFast từ lâu. Thậm chí, vài tháng trước khi những hình ảnh thiết kế đầu tiên của VF e35, VF e36 xuất hiện, anh đã làm cả clip review bằng tiếng Việt. “Năm 2022 khi VF e35, VF e36 chính thức xuất xưởng, tôi hy vọng sẽ là 1 trong những người đầu tiên được có mặt tại Việt Nam để lái chúng”, nam vlogger hào hứng.

Trong khi đó, Supercar Blondie, “nữ hoàng” của giới review xe sang, là một trong những cái tên đình đám trong làng xe thế giới chứng kiến khoảnh khắc vén màn hai chiếc xe điện VF e35, VF e36.

Ngồi ngay hàng ghế đầu tiên sát sân khấu, nữ vlogger không giấu được sự phấn khích khi livestream trực tiếp sự kiện trên kênh Instagram để 9,5 triệu người hâm mộ cùng theo dõi. Cô háo hức từ lúc sân khấu còn chưa được vén màn và vỗ tay không ngớt khi chứng kiến thời khắc những mẫu xe điện VinFast chính thức lộ diện.

Nữ vlogger cho rằng bộ đôi VF e35 và VF e36 của VinFast sẽ cạnh tranh sòng phẳng, đứng cùng sân chơi với những hãng xe hàng đầu thế giới trong mảng xe điện như Tesla, Volkswagen, Hyundai, Ford và Porsche ngay tại LA Auto Show năm nay.

Sự háo hức và bất ngờ của “gương mặt vàng trong làng review xe” đã lan tỏa đến hàng trăm nghìn người theo dõi. Ở phần bình luận, rất nhiều thành viên mê xe tương tác, cho thấy sự hứng thú và quan tâm lớn dành cho 2 mẫu xe điện thương hiệu Việt. “Tôi thích chiếc VF e35, nó quá đẹp”, “Tôi thích chiếc màu xám”, “Chiếc xe lớn tuyệt vời quá”, các fan của Supercar Blondie bình luận về những chiếc xe điện mới của VinFast.

Nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt Lana Condor cũng khoe hình check-in tại bên cạnh chiếc VF e36 kèm lời cổ vũ hãng xe đến từ quê hương. Lana Condor là ngôi sao điện ảnh trẻ, được đánh giá là diễn viên triển vọng ở Hollywood sau khi tham gia bom tấn “X-Men: Apocalypse” cùng loạt phim “Patriot's Day”, “To All The Boys I've Loved Before”, “To All the Boys: Always and Forever”…

“Thực sự rất tự hào khi được tham gia cùng hãng xe Việt”, sao trẻ triển vọng của Hollywood chia sẻ. Bài đăng đã thu hút gần 50.000 lượt thích chỉ sau 1 giờ và gần 200.000 lượt thích sau 24h, kèm theo những lời ngọt ngào như “Tôi yêu bạn và cả chiếc xe nữa”.

Trong khi đó, Suni Lee, vận động viên Mỹ gốc H’Mông thì nghĩ đến một “huy chương vàng” dành cho những chiếc xe điện VinFast. Trong bài đăng trên Instagram với 1,6 triệu người theo dõi, bên cạnh bức hình chụp cùng chiếc VF e36 “lực lưỡng”, chủ nhân Huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 đánh giá cao bộ đôi xe điện thương hiệu Việt: “Những chiếc xe có thiết kế tuyệt vời, sang trọng và giá hợp lý”.

Vlogger người Mỹ Mitch Summers cũng thể hiện hưng phấn tột độ khi liên tục chia sẻ về màn ra mắt của VF e35, VF e36 trên trang Instagram cá nhân. Vlogger này đặc biệt ấn tượng với hành trình thần tốc của hãng xe Việt khi chỉ trong 4 năm đã bước ra quốc tế và đi đầu trong lĩnh vực xe điện cũng như cam kết kiến tạo một tương lai bền vững.

Nam vlogger đánh giá bộ đôi xe điện VinFast sở hữu kiểu dáng đẹp, phong cách và thân thiện môi trường với mức giá hợp lý để nhiều người có thể cùng chung tay bảo vệ hành tinh. “Đã đến lúc suy nghĩ lại cách chúng ta đi lại và xem xét tác động của chúng ta đối với môi trường”, Mitch Summers chia sẻ về sự cổ vũ mà VinFast mang lại.

Màn ra mắt thương hiệu ô tô điện toàn cầu VinFast, nhà sản xuất ô tô đầu tiên từ Việt Nam trong lịch sử 114 năm của LA Auto Show, cùng bộ đôi VF e35, VF e36 được xem là tâm điểm của triển lãm năm nay. Sự kiện không chỉ gây chấn động ngành công nghiệp ô tô mà còn gây hiệu ứng toàn cầu khi lượt tìm kiếm “VinFast” trên Google tại Mỹ tăng đột biến.

Tại Việt Nam, từ khóa “VinFast” cũng ngay lập tức lọt top 10 từ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google, cho thấy niềm tự hào và sự kỳ vọng lớn vào hành trình chinh phục thị trường quốc tế của hãng xe Việt.