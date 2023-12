Dân phố cổ chọn 'tâm điểm thượng lưu' bờ Đông Hà Nội làm chốn an cư

(VTC News) -

Dân phố cổ tìm thấy giá trị sống thực sự tại bờ Đông

Từng ở trong một căn nhà vỏn vẹn 12m2 chật chội, ẩm thấp, chung đụng giữa phố cổ Hà Nội, đến ngay cả không khí cũng là thứ xa xỉ, ông Nguyễn Ngọc Chi giờ đang sống hạnh phúc trong căn hộ hiện đại với đầy đủ tiện nghi tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1. Với ông, rời bỏ nội đô để chuyển cư về Ocean City là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời bởi nó mang đến cho ông và gia đình những giá trị đầy đủ của từ “sống”.

Ông Nguyễn Ngọc Chi - tác giả bài viết “Ở tuổi 75, tôi đã quyết định bỏ ‘mác’ dân phố cổ để tận hưởng cuộc sống của mình” - giải Nhì cuộc thi viết “Hành trình về phía Đông: Nhà mới, cuộc sống mới”. (Ảnh: NVCC)

Với bài viết kể lại hành trình “chuyển khẩu” của bản thân, ông Nguyễn Ngọc Chi đã giành được giải Nhì trong cuộc thi viết “Hành trình về phía Đông: Nhà mới, cuộc sống mới” do Tạp chí Gia đình mới tổ chức năm 2023. Chuyển đến Vinhomes Ocean Park 1, gia đình ông Chi không chỉ được sống trong một không gian rộng rãi hơn mà còn là sự thay đổi hoàn toàn về môi trường sống.

Từ những ngày đầu về đây, ông Chi đã cảm nhận được sâu sắc về cuộc sống mới, an lành và yên bình hơn với không gian rộng rãi, có cả biển, hồ, cây xanh, cát trắng… Cuộc “xê dịch” mang tính lịch sử đã giúp cho nhiều người dân phố cổ như ông Nguyễn Ngọc Chi có được cuộc sống đáng mơ ước.

Một yếu tố mang tính then chốt khác khiến những người dân phố cổ như ông Chi hoàn toàn bị thuyết phục khi đến với đô thị biển Vinhomes Ocean Park 1 đó là hạ tầng đồng bộ và hệ tiện ích công cộng hoàn hảo. Tại đây, cư dân được rời xa khói bụi ồn ào, những con đường chật hẹp không vỉa hè, đổi lại là những con đường nội khu sạch đẹp, rộng rãi, hệ thống giao thông hiện đại, thông minh, chỉ mất vài phút di chuyển để đưa con cháu đến trường học, TTTM, công viên giải trí...

Đáng chú ý, ông Chi chỉ là một trong số hàng vạn người dân phố cổ đã “di cư” sang “phố biển” Vinhomes Ocean Park 1, tạo nên một đại đô thị sầm uất đầy sức sống với hơn 60.000 cư dân. Bản thân họ cũng mang theo rất nhiều tinh hoa văn hoá, ẩm thực của phố cổ - tạo nên một cộng đồng an cư, kinh doanh nhộn nhịp, đầy đủ ở bờ Đông.

Những cư dân của Vinhomes Ocean Park 1 như ông Nguyễn Ngọc Chi có thể tận hưởng cuộc sống an lành, thảnh thơi giữa không gian khoáng đạt mỗi ngày.

Không gian sống trong mơ tại ZR2 The Zurich

Tiếp nối hành trình kiến tạo những giá trị sống độc đáo cho cư dân, Vinhomes tiếp tục cho ra mắt tòa căn hộ ZR2 thuộc phân khu The Zurich - Vinhomes Ocean Park 1. Sở hữu vị trí đắc địa tại cửa ngõ “quận CBD” của Ocean City, quỹ căn là sự hợp tác của Vinhomes và đối tác toàn cầu Mitsubishi Coporation. Sự ra mắt của tòa căn hộ mang đậm phong cách Thụy Sĩ ngay giữa lòng đô thị biển sầm uất được dự đoán sẽ kích hoạt thêm nhiều làn sóng di dời của người dân phố cổ về an cư tại đây.

Sống tại ZR2 The Zurich, cư dân sẽ không phải lo ngại về khoảng cách khi quỹ căn kết nối trực tiếp với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại bậc nhất Hà Nội như: cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, quốc lộ 1A kết nối Hà Nội với Bắc Ninh, nút giao Cổ Linh, đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên...

Cùng với đó, hệ thống xe bus điện Vinbus nội - ngoại khu hoạt động liên tục cũng giúp cho việc di chuyển - kết nối của người dân trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết. Vị trí kế cận tuyến metro số 8 trong tương lai cũng là một lợi thế đắt giá giúp ZR2 The Zurich “lọt mắt xanh” của nhiều khách hàng.

Tòa căn hộ ZR2 The Zurich view trọn cảnh quan nội khu đậm chất Thụy Sĩ và kế cận hồ San Hô xanh mát quanh năm.

Chưa dừng lại ở đó, ZR2 The Zurich cũng mang tới cho cư dân một lối sống xanh tuyệt đối mà nội đô khó lòng đáp ứng khi tòa căn hộ nằm kề bên hồ San Hô trong mát quanh năm. Bên cạnh đó là hệ tiện ích xanh với những khu vườn nghỉ được bố trí hợp lý, mang lại sức sống cho toàn bộ tòa nhà. Đặc biệt, những ai yêu thích sự riêng tư có thể hoàn toàn yên tâm với mật độ 17 căn trên một sàn, thấp nhất tại Vinhomes Ocean Park 1 cho tới thời điểm này.

Với những người ưa vận động, tầng 13 của tòa ZR2 The Zurich sẽ là địa điểm lý tưởng để “xả stress” và kết nối cộng đồng với loạt tiện ích hiện đại như phòng tập gym, yoga dây, vườn trên không, khu vực chơi game, phòng tập golf 3D, khu vực vui chơi cho trẻ em…

Đặt trong tổng thể “thành phố điểm đến” Ocean City, mỗi ngày sống tại ZR2 The Zurich đều là một kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn khi tòa căn hộ thừa hưởng hệ tiện ích “khủng” bậc nhất tại Hà Nội với biển hồ nước mặn Crystal Lagoon độc nhất vô nhị, tổ hợp 6 bể tạo sóng, hơn 20 hồ bơi ngoài trời và hệ thống hồ bơi nước mặn trong nhà không thua kém các resort 5 sao… kèm loạt tiện ích vui chơi giải trí đẳng cấp VinWonders Hà Nội Water Park, VinWonders Hà Nội Wave Park…

Cùng với đó là hệ sinh thái dịch vụ đặc quyền của Vingroup gồm: bệnh viện Vinmec, trường học liên cấp Vinschool, trường quốc tế Brighton College Vietnam, đại học tinh hoa VinUni…

Thay đổi được nếp nghĩ của những người dân phố cổ không phải bài toán đơn giản. Thế nhưng, những giá trị sống mà Ocean City nói chung và tòa căn hộ ZR2 - The Zurich nói riêng đang sở hữu lại mang tới lời giải thuyết phục nhất. Bởi thế, không ngạc nhiên khi những tòa căn hộ như ZR2 The Zurich ngày càng thu hút khách hàng, đặc biệt là những cư dân đang tìm kiếm một chốn an cư đẳng cấp với những giá trị sống đích thực.