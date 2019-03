Dàn nam phụ chất hơn Trương Vô Kỵ trong 'Ỷ Thiên Đồ Long ký 2019'

Lâm Vũ Thân sinh năm 1980, xuất thân từ một gia đình có truyền thống điện ảnh. Mẹ anh là nhà sản xuất phim, đạo diễn nổi tiếng Lý Tiểu Uyển. Mẹ đỡ đầu của anh là Lý Thiếu Hồng, nữ đạo diễn thành công nhất Trung Quốc. Lâm Vũ Thân còn là người châu Á đầu tiên được đề cử giải Emmy quốc tế nam diễn viên chính xuất sắc (International Emmy Award for Best Performance by an Actor) nhờ phim "The Confession of Feng Qi" năm 2006.