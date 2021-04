Dân kêu trời vì bãi tập kết rác bốc mùi thối, ruồi bâu kín: UBND huyện nói gì?

(VTC News) -

Như VTC News đưa tin, bãi tập kết rác thải tại tổ 7, khu phố 7, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) gây ô nhiễm môi trường, bãi rác bối mùi hôi thối, ruồi nhặng bậu kín, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Trời mưa nước ứ đọng tại bãi rác chảy ra đường bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Huyện xác nhận có rác thải tràn lan

Liên quan tới sự việc, trả lời VTC News ngày 16/4, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Cửu thừa nhận bãi tập kết rác trên đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hướng tới cuộc sống của người dân.

"Chính quyền địa phương đang nỗ lực xử lý và sẽ sớm "khắc phục" sự cố, để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường", lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Cửu nói.

Bãi tập kết rác thải tại tổ 7, KP3, thị trấn Vĩnh An gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Cũng theo vị lãnh đạo huyện, bãi tập kết rác thải này do Công ty đô thị môi trường Sonadezi (đơn vị nhận rác từ nơi trung chuyển đến nhà máy xử lý rác) đem rác về đổ tạm, nhưng chưa kịp thời xử lý, xe hư hỏng, đội ngũ thu gom rác thải chưa đổ gọn gàng...

"Từ đó dẫn tới tình trạng rác tràn ra đường, gây khó khăn cho người dân đi lại và môi trường bị ô nhiễm", vị lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Cửu nói.

Rác thải được đổ tràn ra ra đường (Ảnh: Khuất Nguyên)

Ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu thông tin thêm, chính quyền địa phương đang nỗ lực vào cuộc khắc phục tình trạng trên.

“Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, UBND huyện Vĩnh Cửu đã xuống kiểm tra và làm việc với UBND thị trấn Vĩnh An. Đồng thời, UBND huyện yêu cầu đơn vị thu gom rác thải khắc phục sự cố. Trong thời gian sớm nhất, chính quyền địa phương sẽ nhanh chóng khắc phục tình trạng ô nhiễm”, ông Bình cho hay.

Xây dựng bãi tập kết rác mới

Về phía thị trấn Vĩnh An, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) cho biết, địa phương đang chờ UBND huyện bố trí vốn để xây dựng bãi tập kết rác mới.

“UBND thị trấn Vĩnh An đã khảo sát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất và hoàn tất hồ sơ thiết kế xây dựng bãi rác trung chuyển với diện tích xây dựng khoảng 300m2 tại khu phố 4 nằm trong vườn tràm, xa khu dân cư. Bãi rác trung chuyển do UBND thị trấn Vĩnh An làm chủ đầu tư này đảm bảo theo quy chuẩn gồm các hạng mục như nhà chứa, mái lợp, nền, hệ thống chưa nước thấm, đường vào…

UBND thị trấn đã được UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt với tổng kinh phí xây dựng khoảng 1,9 tỷ đồng. Chậm nhất là tháng 9/2021 sẽ chính thức đưa vào sử dụng”, ông Hùng cho biết.

Theo phản ánh của người dân, rác chở về đổ nhiều, còn chở đi xử lý thì lại rất ít nên ô nhiễm ngày một nghiêm trọng. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Như VTC News đưa tin, hơn một năm qua, người dân ngụ tổ 7, KP3, thị trấn Vĩnh An kêu trời vì bãi tập kết rác tạm gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng đậu kín.

Bà Dương Ngọc Thuý (ngụ KP3, thị trấn Vĩnh An) cho biết, bãi tập kết rác thải này xuất hiện hơn một năm qua, gây nhiều phiền toái, khó chịu cho cuộc sống. Dù người dân nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng sự việc cứ dậm chân tại chỗ, thậm chí tình trạng ô nhiễm ngày một nghiêm trọng hơn.

Bà Dương Ngọc Thuý phản ánh với PV về bãi tập kết rác. (Ảnh: Khuất Nguyên)

“Trời nắng thì ruồi nhặng bay kín nhà. Hôm nào trời mưa thì nước ứ đọng từ bãi rác chảy ra bốc mùi hôi thối bao trùm khắp cả một không gian. Không biết đến bao giờ sự việc mới được giải quyết để chúng tôi yên tâm sinh sống và làm việc”, bà Thuý ngao ngán.

Bãi tập kết rác thải không có các hạng mục như nhà chứa, mái lợp, nền, hệ thống chưa nước thấm... gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Theo tìm hiểu của PV VTC News, trước đây bãi tập kết rác trung chuyển của thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) đặt tại một phần diện tích đất phía sau trường mầm non Phong Lan. Sau đó, UBND huyện Vĩnh Cửu đã yêu cầu UBND thị trấn Vĩnh An rà soát để di dời đến địa điểm khác.

Trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch, UBND thị trấn Vĩnh An đã có công văn gửi Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai mượn đất làm bãi rác trung chuyển với diện tích 350m2 thuộc tổ 7, KP3, thị trấn Vĩnh An. Tuy nhiên, khi sử dụng bãi tập kết rác thải, đơn vị thu gom rác thải đã để liên tục xảy ra “sự cố” khiến người dân bức xúc.

VTC News sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc trên.