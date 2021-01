Đảm bảo vận hành điện ổn định tại một số nơi đóng băng ở vùng núi phía Bắc

Ngày 09/01/2020, Điện Lực Lộc Bình đã tổ chức kiểm tra lưới điện khu vực bị ảnh hưởng bởi băng giá tại Khu du lịch Mẫu Sơn thuộc xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. Qua theo dõi đã có một số hiện tượng như băng giá đóng trên các đường dây hạ thế và đường dây sau công tơ của khách hàng gây tình trạng dây bị trùng, võng, gây mất an toàn... Do đó, Điện lực Lộc Bình đã chủ động nắm bắt và có biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng.