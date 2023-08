Đại tiệc Ngoại hạng Anh, phim ảnh không giới hạn trên K+ cùng ưu đãi 'khủng'

(VTC News) -

Cụ thể, từ 10/8 - 17/9/2023, khách hàng đăng ký mới 12 tháng gói truyền hình vệ tinh Trọn Vẹn sẽ được miễn phí trọn bộ thiết bị HD và tặng kèm 3 tháng xem gói FPT Play Sport (xem UEFA Champions League, UEFA Europa League…) trên App K+.

Bên cạnh đó khách hàng còn được nhận ưu đãi giảm giá khi mua mới hoặc gia hạn K+ App: Từ 1/8 - 30/9/2023, giảm đến 50% chỉ từ 88.000 đồng/tháng cho gói Trọn Vẹn và từ 40.000 đồng/ tháng cho gói Tiện Lợi.

Ngoài ra, K+ còn mang đến các chương trình tri ân khách hàng khác như ưu đãi, quà tặng khi đến các quầy K+ tại GO Mall, chương trình rút thăm may mắn từ Samsung với cơ hội trúng thưởng mỗi tuần 1 TV Samsung 75 inches - 4K và nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Không chỉ bóng đá, K+ còn chiêu đãi khán giả loạt giải đấu thể thao đẳng cấp thế giới trên K+SPORT1, K+SPORT2: UFC, ATP 1000, LIV Golf, Formula 1…

Người xem cũng không thể bỏ lỡ vũ trụ phim ảnh đặc sắc trên K+CINE, K+KIDS: K+ORIGINAL Series Nhà Mình Lạ Lắm!, Kẻ Vô Danh (Nobody), Xương Trắng (Winter’s Bone), Ngày Hôm Qua (Yesterday), 47 Lãng Nhân (47 Ronin), Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó (Paws Of Fury: The Legend Of Hank), Chú Mèo Garfield Phần 2 (The Garfield Show Season 2)…

Bảo Anh