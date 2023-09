Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt nền tảng bán bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON

(VTC News) -

Sở hữu giao diện thân thiện cùng nhiều tính năng nổi bật và tiện ích vượt trội, Dai-ichi ON giúp khách hàng tiết kiệm thời gian trong việc chủ động lựa chọn giải pháp bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe phù hợp, hoàn tất quy trình tham gia bảo hiểm chỉ với vài cú “chạm”. Với 3 bước đơn giản, khách hàng sẽ nhận được Hợp đồng bảo hiểm qua email trong vòng 24 giờ mà không cần khám thẩm định sức khỏe.

Bên cạnh đó, Dai-ichi ON cũng được tích hợp công nghệ định danh điện tử (eKYC) giúp trích xuất thông tin tự động, rút ngắn thời gian xác thực danh tính khách hàng để phục vụ cho bước phát hành hợp đồng. Với tính năng bảo mật vượt trội, mọi dữ liệu cá nhân của khách hàng đều được bảo vệ an toàn xuyên suốt quá trình đăng ký và tham gia bảo hiểm với Dai-ichi Life Việt Nam.

Bảo hiểm Ung thư Ichi Care là giải pháp bảo hiểm nhân thọ trực tuyến với quyền lợi bảo vệ ưu việt cùng nhiều lựa chọn về mức phí rất hợp lý. Đây là kế hoạch tài chính dự phòng thiết thực giúp khách hàng kịp thời ứng phó với rủi ro bệnh ung thư, an tâm điều trị và phục hồi sức khỏe. Cụ thể, với mức phí chỉ từ 568.000 đồng/năm, khách hàng sẽ được bảo vệ toàn diện đến 70 tuổi trước mọi giai đoạn bệnh ung thư mà không lo bị tăng phí.

Nhân dịp ra mắt nền tảng Dai-ichi ON, từ nay hết ngày 20/11/2023, Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Mua bảo hiểm online, nhận voucher liền tay” - tặng phiếu mua hàng Got It cho 3.000 khách hàng đầu tiên tham gia sản phẩm Bảo hiểm Ung thư Ichi Care trên Dai-ichi ON và thỏa các điều kiện đăng ký nhận quà tặng theo thể lệ chương trình tại: https://bit.ly/CTKM_BHUngThuIchiCare.