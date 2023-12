Đại gia tặng sinh nhật vợ 70 tuổi siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Super Sport

Bugatti Chiron Super Sport ra mắt lần đầu vào năm 2021 với số lượng giới hạn 60 chiếc. Đây là biến thể được nâng cấp từ mẫu xe lập kỷ lục Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Mới đây, bộ phận đặc biệt Sur Mesure của Bugatti đã trình làng mẫu xe độc bản '57 One of One' phát triển lên từ Chiron Super Sport, là hàng đặt sản xuất riêng của một nhà sưu tập xe ở Mỹ để vị này tặng vợ nhân dịp sinh nhật.

Bugatti Chiron Super Sport '57 One of One' được lấy cảm hứng từ chính mẫu xe huyền thoại Type 57 SC Atlantic.

Theo chia sẻ của nữ chủ sở hữu, hơn 20 năm trước, bà đã có dịp tới thăm bảo tàng xe hơi Mullin tại California, Mỹ. Trong hàng hoạt những mẫu xe từ cổ đến hiện đại, bà đã bị thu hút bởi chiếc xe cổ điển Bugatti Type 57 SC Atlantic với màu xanh ánh kim độc đáo. Hơn thế nữa, đây là một trong bốn chiếc Type 57 SC Atlantic từng được chế tạo.

Ước mơ về chiếc Bugatti riêng đã trở thành sự thật sau hơn 2 thập kỷ khi chồng của bà – một nhà sưu tập xe Bugatti đã tạo một bất ngờ vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của vợ bằng cách đặt hàng để thiết lập cấu hình cho chiếc Chiron Super Sport như một món quà tặng vợ.

Mẫu xe cổ Bugatti Type 57 SC Atlantic.

Đội ngũ Bugatti Sur Mesure đã thực hiện một công việc vô tiền khoáng hậu khi tái sinh chiếc xế cổ dưới hình hài của một mẫu hypercar hiện đại. Công việc bắt đầu từ việc mô phỏng lại chính xác nước sơn Petrol Blue Metallic, vốn đã được lựa chọn bởi Victor Rothschild, người chủ đầu tiên của chiếc xe. Ngoài ra, phong cách cổ điển còn được thể hiện ở thiết kế lưới tản nhiệt hoàn toàn mới với hình dáng và màu sắc mạ chrome tương tự với chiếc Bugatti Type 57 SC Atlantic. Hình ảnh chiếc xe cổ cũng được thể hiện ở bên mặt dưới cánh gió, đi kèm tên gọi của dự án này.

Tương tự ngoại thất, nội thất của chiếc Chiron Super Sport mang phong cách sang trọng và tinh tế với lớp da cao cấp Gaucho màu nâu, đi kèm với nhiều chi tiết tương phản mạ kim loại. Mỗi tựa đầu trên ghế đều được thêu hình ảnh chú voi nhảy múa của Rembrandt Bugatti. Tapi cửa cũng là một tấm canvas cỡ lớn để những nghệ sĩ của Bugatti thể hiện hình ảnh phác họa mẫu xe mơ ước của chủ nhân – chiếc Bugatti Type 57 SC Atlantic.

Được nâng cấp từ phiên bản tiêu chuẩn, Bugatti Chiron Super Sport mạnh hơn Chiron khoảng 100 mã lực với công suất cực đại 1.600 mã lực và mô-men xoắn tối đa 1.600 Nm. Chiếc xe vẫn sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp quen thuộc, giúp khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h đạt 2,4 giây và vận tốc tối đa có thể lên đến 440 km/h.

Tại thời điểm ra mắt, Bugatti cho biết mức giá khởi điểm của Chiron Super Sport lên đến 3,9 triệu USD. Chủ nhân có thể nâng cấp tùy ý những màu sắc và tùy chọn khác nhau, với tổng giá trị tùy chọn có thể lên đến 7 con số. Mức giá chính thức của chiếc Bugatti Chiron Super Sport '57 One of One' không được tiết lộ.

Đáng chú ý, theo chia sẻ từ Bugatti, nữ chủ nhân của chiếc Bugatti Chiron Super Sport '57 One of One' sẽ không để chiếc xe chỉ nằm im lặng trong không gian trưng bày cá nhân, mà sẽ lái trực tiếp trong hành trình US Grand Tour được Bugatti tổ chức tại Mỹ.

Tại Việt Nam, chỉ có duy nhất một chiếc Bugatti Veyron từng ra biển số trắng và lăn bánh. Chiếc xe ban đầu thuộc sở hữu của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) với 2 màu trắng/đỏ nổi bật. Sau khi được bán cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chiếc siêu xe được sơn lại màu trắng và nâng cấp hệ thống đèn pha LED của mẫu Veyron Super Sport.

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh ấn tượng của siêu phẩm Bugatti Chiron Super Sport '57 One of One' và mẫu xe cổ Bugatti Type 57 SC Atlantic:

Màu xanh bạc hà nổi bật của Chiron Super Sport ‘57 One of One’ hoàn toàn giống với nguyên bản xe cổ Bugatti Type 57 SC Atlantic. Xe có chiều dài 4.733mm, rộng 2.183mm và cao 1.212mm.

Nhờ màu sắc giống nhau nên Chiron Super Sport ‘57 One of One’ có sự tương đồng với xe cổ Bugatti Type 57 SC Atlantic.

Đuôi xe là sự kết hợp giữa sức mạnh hiện đại và phong cách cổ điển.

Thiết kế lưới tản nhiệt mới cho Chiron Super Sport ‘57 One of One’ đã được tính toán cẩn thận để đáp ứng nhu cầu khí động học và khả năng làm mát một chiếc siêu xe thể thao với vận tốc có thể đạt 440km/h.

Mâm xe là loại 5 chấu tương đương bản Super Sport, kết hợp lớp mạ crom bóng loáng và màu xanh "tông xuyệt tông" với thân xe.

Các đường gân nổi chạy dọc thân của Type 57 SC Atlantic đã truyền cảm hứng cho thiết kế của Bugatti Chiron Super Sport '57 One of One'.

Bugatti Type 57 SC Atlantic được coi là chiếc ô tô độc nhất và có giá trị sưu tầm lớn trên thế giới.

Hình bóng của chiếc Type 57 SC Atlantic được khâu tay bằng chỉ màu trên tấm vách cửa của Chiron Super Sport ‘57 One of One’.

Logo chữ trên bệ cần số cho thấy đây là chiếc xe độc bản, duy nhất trên thế giới.

Biểu tượng 'Voi nhảy múa', mang tính lịch sử của Bugatti được thêu tinh tế trên tựa đầu.