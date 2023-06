Daco Max, Daco Max Cream trong uống ngoài bôi, cặp đôi hoàn hảo cho bệnh da liễu

(VTC News) -

Nước ta nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, đây là môi trường phù hợp cho nhiều loại bệnh ngoài da như viêm da, dị ứng phát triển. Ngoài ra, thói quen sinh hoạt cộng với môi trường khói bụi bẩn gây kích thích lên da dễ làm cho da bị tổn thương và là cơ hội cho các bệnh về da tăng cao.

Cặp đôi uống Daco Max & Daco Max Cream Cream trong lễ ra mắt sản phẩm

Những vấn đề thường gặp như rôm sảy, viêm nhiễm, mẩn ngứa, mụn nhọt, mề đay, bong tróc có thể ảnh hưởng đến chất lượng đời sống.

Bộ đôi sản phẩm kết hợp những vị thuốc dân gian quý hiếm được biết đến với khả năng hỗ trợ các vấn đề về da liễu như: diệp hạ châu, chiết xuất khúng khéng Hovensolhd1 độc quyền từ Hàn Quốc, chiết xuất kế sữa silymarin, linh chi, táo đỏ Hàn Quốc, đều là những thành phần thảo dược tốt và quý, có tính thanh nhiệt tốt, giúp cơ thể đào thải độc tố, kháng viêm, phục hồi chức năng gan, khi gan đào thải được độc tố tốt thì sẽ ngăn chặn tình trạng phát ngứa ra bên ngoài da.

Với góc nhìn của khoa học, các thành phần này nhận được đánh giá cao từ chuyên gia có hơn 40 năm trong lĩnh vực da liễu BS CKII da liễu Trần Thị Thanh Nho.

Viên Uống Daco Max

Nguồn gốc xuất xứ từ thảo dược tự nhiên rất an toàn lành tính cho người sử dụng, được cấp phép và sản xuất theo tiêu chuẩn GMP.

Hoạt chất Silymarin (chiết xuất kế sữa), Hovensolhd1 (chiết xuất khúng khéng) độc quyền từ Hàn Quốc hỗ trợ thanh nhiệt, giảm các triệu chứng như rôm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa, nổi mề đay do cơ thể nóng nhiệt.

TKBVSK Daco Max với thành phần thiên nhiên

Kem bôi Daco Max Cream

Sở hữu 7 loại thảo dược thiên nhiên theo công thức sản xuất RicoBio JA7 đến từ Hàn Quốc có hiệu quả tốt trong việc điều trị các bệnh da liễu, kết hợp cùng công nghệ Nano Bạc (Nano Silver), Daco Max ra đời là sự kết hợp hoàn hảo giữa y học cổ truyền và công nghệ hiện đại. Kem bôi Daco Max với các phân tử siêu vi Nano, giúp thẩm thấu nhanh, làm dịu cơn ngứa, ức chế các tác nhân gây ngứa, bôi tới đâu dịu tới đó.

Đối tượng sử dụng: Daco Max phù hợp với người bị khô da, hăm da, chàm sữa, người bị ngứa do viêm da, người bị dị ứng; người bị hắc lào, viêm lỗ chân lông do khô da; người bị nứt gót do da khô; người bị da bong tróc, nổi mụn nước khó chịu; người bị mụn viêm - mụn trứng cá, côn trùng đốt.

Sử dụng Daco Max theo phương pháp "trong uống ngoài bôi" kết hợp tắm thảo dược giúp hiệu quả tăng lên.

Theo khuyến cáo nhà sản xuất, để đảm bảo hiệu quả của sản phẩm với người tiêu dùng nên kiên trì dùng từ 3-6 tháng liên tục. Viên uống 4 viên/ngày, ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên.

Kem bôi ngày bôi 3-4 lần, trước khi bôi cần rửa sạch da bằng Nước tắm thảo dược Daco Max Shower, lau khô với khăn sạch rồi mới thoa nên vùng da.

Nhà sản xuất khuyến cáo khách hàng hiện nay tình trạng hàng giả, hàng nhái rất nhiều nên khách hàng cần là người tiêu dùng thông thái kiểm tra sản phẩm có đủ mã tem & mã vạch chính hãng của nhà sản xuất. Khi kiểm tra ra có hình ảnh rõ ràng sắc nét hoặc liên hệ thông tin bên dưới để mua được hàng chính hãng.

Bảo Anh