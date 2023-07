Đà Nẵng rẻ hơn và hấp dẫn hơn với các combo 'đa trong một'

(VTC News) -

Vì sao Đà Nẵng luôn hot trong các dịp hè?

Biển đẹp, chơi vui, ăn ngon, ở sang…, tóm lại bạn có thể tìm kiếm bất cứ trải nghiệm du lịch nào ở mọi mức giá khi đến Đà Nẵng.

“Đà Nẵng là điểm đến mà gia đình tôi có thể trở đi trở lại nhiều lần mà không chán. Có quá nhiều điểm vui chơi cho đủ mọi lứa tuổi. Chỉ riêng đến Bà Nà Hills là đã cần đến 2 ngày để chơi cho hết, check-in cho đủ. Nghỉ dưỡng thì vô cùng đa dạng, từ trung đến cao cấp hoặc là bình dân có đủ” – chị Hoàng Thu Hồng, du khách từ TP.HCM chia sẻ.

Trải nghiệm thế giới giải trí hấp dẫn tại Sun World Ba Na Hills.

Theo nghiên cứu mới nhất của Nielsen IQ Việt Nam, 63% khách du lịch có nhu cầu tìm kiếm mô hình vui chơi tích hợp các dịch vụ ăn uống và nghỉ dưỡng. Vì thế, những điểm đến với trải nghiệm "all in one" như Đà Nẵng luôn hút một lượng khách lớn, đặc biệt trong các dịp hè.

Tuy nhiên, tối ưu chi phí chính là một trong những tiêu chí đầu tiên mà các du khách đặt ra khi đến với các địa điểm hot. Anh Phạm Văn Đức (Hà Nội) cho biết: “Để đi Đà Nẵng dịp hè, riêng tiền vé máy bay cho cả gia đình tôi đã mất hơn 20 triệu. Vì vậy, tôi luôn ưu tiên chọn các combo nghỉ dưỡng và giải trí hợp lý về cả trải nghiệm và mức giá”.

Theo anh Đức, năm nay gia đình anh chọn ở Premier Village Danang Resort - nơi mới đây được hàng triệu du khách khắp thế giới thông qua Tripadvisor đánh giá là khách sạn dành cho gia đình thân thiện nhất Châu Á, với mức giá chỉ 10.300.000 đồng/đêm/villa.

Từ đêm nghỉ thứ hai liên tiếp, khách lưu trú được tặng vé tham quan Sun World Ba Na Hills cho số người lớn trong đặt phòng và miễn phí thẻ ưu tiên WOW PASS lên cáp treo.

Premier Village Danang Resort.

“Việc lựa chọn combo hợp lý không chỉ giúp bạn giảm chi phí, mà còn có thể giúp tiết kiệm được thời gian khi lên lịch trình, thậm chí là không phải xếp hàng vào các khu vui chơi giải trí luôn rất đông khách như Bà Nà Hills” - anh Đức nói thêm.

Combo “all in one” - rẻ hơn và tiện hơn

Theo nền tảng Booking.com, năm 2023 sẽ chứng kiến xu hướng du lịch tối ưu tài chính, với 64% khách Việt tận dụng các ưu đãi, thủ thuật đặt phòng giá rẻ hơn, lựa chọn thời điểm, quan tâm tới các chương trình giảm giá và khách hàng thân thiết.

Nắm bắt xu thế này, rất nhiều đơn vị kinh doanh du lịch tại Đà Nẵng hè năm nay liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi và combo hấp dẫn. Tập đoàn Sun Group có thể được xem là tiên phong trong việc mang đến gói trải nghiệm hấp dẫn cho du khách, bằng một hệ sinh thái du lịch giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp tại thành phố sông Hàn.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Với “Combo mở lối, đặc quyền mở đường”, khách lưu trú tại tất cả hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Sun Group tại Đà Nẵng nhận được rất nhiều ưu đãi, nhất là đều được tặng vé tham quan Sun World Ba Na Hills.

Tại công viên chủ đề lớn hàng đầu châu Á này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng tuyệt tác Cầu Vàng, hòa mình vào thế giới giải trí diệu kỳ tại Lâu đài Mặt Trăng cùng không khí lễ hội tưng bừng của "Ba Na Wow Summer Festival", mà còn được nhận đặc quyền của các vị khách VIP.

Với những du khách muốn được check-in Cầu Vàng siêu đẹp và “không một bóng người” vào buổi sáng sớm, nghỉ tại khách sạn Mercure Danang French Village Bana Hills là một lựa chọn hấp dẫn, với giá chỉ từ 2.225.000 VNĐ net/người/đêm, được miễn phí vé cáp treo khứ hồi và tặng một bữa tối tự chọn dành cho 2 người lớn tại nhà hàng La Crique.

Dành cho những lựa chọn nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu tại Đà Nẵng, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort không chỉ nâng hạng miễn phí lên Terrace Suite view biển siêu đẹp, tặng một bữa trưa hoặc tối tại nhà hàng Citron hoặc Barefoot mà còn nhiều ưu đãi độc quyền khi khám phá Bà Nà bao gồm: 2 chiều đưa đón bằng xe của resort, vé trải nghiệm Sun World Ba Na Hills, vé tham quan khu vui chơi hạng VIP dành riêng cho thượng khách, vé tàu hỏa leo núi và vé ưu tiên trải nghiệm 105 trò chơi tại Fantasy Park & Lâu đài Mặt Trăng… mà không phải xếp hàng chờ đợi.

Khách sạn Novotel Danang Premier Han River bên sông Hàn.

Còn với lựa chọn nghỉ dưỡng ngay tại trung tâm thành phố, du khách lưu trú tại khách sạn Novotel Danang Premier Han River sẽ được nhận ngay vé tham quan Sun World Ba Na Hills cho 2 người cùng thẻ WOW PASS (thẻ ưu tiên sử dụng các dịch vụ và trải nghiệm mà không phải xếp hàng chờ đợi) trị giá 600.000 đồng.

Dành cho các golfer, kỳ nghỉ thượng hạng sẽ thêm phần thú vị bởi trải nghiệm chơi golf chỉ với 4.050.000 đồng/khách. Các golf thủ không chỉ được sử dụng sân golf đẳng cấp quốc tế tại Bà Nà Hills Golf Club ngay dưới chân núi Bà Nà, mà còn được tặng voucher ăn uống, vé trải nghiệm Sun World Ba Na Hills và thẻ ưu tiên WOW PASS đi kèm.

Bằng việc liên kết tất cả các trải nghiệm từ nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí cho đến các môn thể thao quý tộc với một mức giá hời, Đà Nẵng không chỉ hút khách trong dịp hè mà còn là điểm đến đáng mơ ước quanh năm. Đây chính là chìa khoá để thành phố bên sông Hàn luôn là điểm đến hàng đầu của những trải nghiệm “thơm-ngon-bổ-rẻ”.

Bảo Anh