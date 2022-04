Đà Nẵng khai trương phố du lịch An Thượng và phố biển đêm Mỹ An

(VTC News) -

Tối 28/4, UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tổ chức khai trương Phố du lịch An Thượng kết nối hoạt động biển đêm Mỹ An và chương trình Vũ hội đường phố sau gần 2 năm tạm dừng hoạt động vì dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho hay, khai trương phố du lịch An Thượng là sự kiện chào đón năm Du lịch 2022 nhằm mở cửa du lịch toàn diện, phục hồi và phát triển kinh tế sau 2 năm khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh.

Vũ hội đường phố trong đêm khai trương Phố du lịch An Thượng, Đà Nẵng.

“Đến với phố du lịch An Thượng, người dân và du khách sẽ được khám phá, trải nghiệm các điểm vui chơi, giải trí, mua sắm cả ngày và đêm tại các tuyến đường đẹp, hiện đại”, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nói.

Kết nối với Phố du lịch An Thượng là khu phố biển đêm Danabeach cũng đang dần trở thành điểm đến của đông đảo người dân địa phương, du khách, nhất là các bạn trẻ.

Tại đây có nhiều dịch vụ như ăn uống, karaoke, khu vực check-in với ghế nệm và dù nhiều màu sắc cũng như các chương trình ca nhạc ngoài trời tạo thành tổ hợp các hoạt động vui chơi, khám phá sôi động.

Đề án Khu phố du lịch An Thượng được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt ngày 31/1/2018, đưa vào khai thác lần này gồm các tuyến đường Ngô Thì Sĩ, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Kế Viêm, Trần Bạch Đằng, An Thượng 2.

Đề án với lộ trình thực hiện từ năm 2019 đến 2025, gồm 3 giai đoạn với các hoạt động đầu tư nâng cấp hạ tầng dịch vụ, hạ tầng đô thị phục vụ du lịch.

Giai đoạn 1 gồm tuyến đường An Thượng 1 và An Thượng 4 đã thi công xong, tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng. Các tuyến đường còn lại gồm tuyến đường An Thượng 2, An Thượng 3, Hoàng Kế Viêm, Lê Quang Đạo, Trần Bạch Đằng, Ngô Thì Sĩ và Võ Nguyên Giáp với tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính phục vụ nhu cầu tham quan của du khách.

Giai đoạn 2 dự án sẽ đầu tư triển khai từ tuyến đường Lê Quang Đạo đến đường Châu Thị Vĩnh Tế và giai đoạn 3 sẽ hoàn thiện từ tuyến đường Lê Quang Đạo ra đến Nguyễn Văn Thoại.

Trước đó, Đà Nẵng cũng mở lại tour trực thăng “Ngắm TP Đà Nẵng từ trên cao” để phục vụ du khách. Du khách có thể tận hưởng mọi góc nhìn về thành phố biển trong vòng 12 phút, với giá vé 2,5 - 2,7 triệu đồng/khách.

Tour sẽ khởi hành từ Ga trực thăng Nước Mặn (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) và mỗi chuyến bay phục vụ 3-4 du khách.