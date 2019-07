Đà Nẵng đầu tư 2 flycam để xử lý người gây rối tại bãi rác Khánh Sơn

Ngày 23/7, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa có thông báo về kết luận của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố tại buổi họp nghe báo cáo tình hình xử lý ô nhiễm môi trường, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại bãi rác Khánh Sơn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu đảm bảo ANTT tại khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Theo đó, để tránh tái diễn các điểm về môi trường và ANTT tại bãi rác Khánh Sơn, ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu công an thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an quận Liên Chiểu, Công an phường Hòa Khánh Nam xác định động cơ, mục đích để đấu tranh với những người tham gia kích động, gây mất ANTT tại khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Lực lượng công an phải chủ động triển khai các phương án xử lý nhanh, có hiệu quả khi phát sinh các tình huống xấu liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và tập kết rác tại khu vực bãi rác Khánh Sơn, không để xảy ra sự cố bất ngờ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất đầu tư 2 flycam và giao cho lực lượng an ninh quận Liên Chiểu để thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bãi rác Khánh Sơn và các nhiệm vụ khác trên địa bàn.

Đồng thời, ông Thơ giao Sở Tài nguyên-Môi trường khẩn trương chuẩn bị nội dung tổng thể các vấn đề liên quan đến việc xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn.

Người dân tập trung ngăn chặn không cho xe của Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng vào bãi rác Khánh Sơn trong các ngày 7 và 8/7, gây mất an ninh trật tự.

Ông Thơ yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng xử lý ngay lái xe không chấp hành ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Trước đó, trong các ngày 7 - 8/7, hàng trăm người dân tụ tập ngăn chặn không cho xe chở rác của Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng chở rác vào Xí nghiệp xử lý rác Khánh Sơn khiến nội thành Đà Nẵng dồn ứ hàng tấn rác thải.

