Cứu sống mẹ con sản phụ bị rau bong non thể nặng

Sáng 29/11, theo tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đơn vị vừa phẫu thuật cứu sống 2 mẹ con sản phụ bị rau bong non thể nặng.

Trước đó, Bệnh viện sản Nhi Nghệ An tiếp nhận sản phụ N.T.H.Y (20 tuổi, trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An) mang thai 31 tuần trong tình trạng co cứng bụng liên tục, âm đạo ra máu loãng đỏ thẫm màu, không đông; da niêm mạc nhợt, tim thai thấp 70 lần/phút (trong khi chỉ số thông thường là 120-160 lần/phút), trương lực cơ tử cung tăng, âm đạo ra máu nhiều, máu cục lẫn máu đông.

Sau 27 ngày chăm sóc tích cực, bé sơ sinh con sản phụ N.T.H.Y. sức khỏe đã ổn định, tăng cân (1.570g), tự thở, ăn sữa qua sonde.

Sau khi khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết và biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ nhận định đây là dấu hiệu của rau bong non thể nặng – một cấp cứu tối khẩn đe dọa tính mạng cả 2 mẹ con sản phụ nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay lập tức, sản phụ được chỉ định phẫu thuật cấp cứu, đồng thời dự trù lượng máu để truyền trong quá trình phẫu thuật. Ca phẫu thuật lấy thai được tiến hành khẩn trương, dưới sự phối hợp của các bác sĩ khoa Sản, Gây mê hồi sức.

Theo BS CKI. Nguyễn Thị Dung, Phó Trưởng khoa Sản bệnh, sau 20 phút, ca phẫu thuật đã thành công, 1 bé gái nặng 1200g đã chào đời. Do sinh non, nhẹ cân, phản xạ sơ sinh yếu, nhiễm khuẩn, suy hô hấp, xuất huyết dưới da, các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh đã tiến hành đặt ống nội khí quản cho trẻ ngay tại phòng sinh đồng thời chuyển về khoa theo dõi, điều trị.

Sau mổ, sản phụ N.T.H.Y. được chuyển về khoa Hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi và điều trị. Nhờ được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời, 2 mẹ con sản phụ Y. đã được cứu sống trong gang tấc.

