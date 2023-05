Cựu Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bị tuyên 18 năm tù

Ngày 4/5, TAND TP Hà Nội tuyên án vụ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, liên quan "đất vàng" trên phố Bà Triệu (TP Hà Nội), với hai bị cáo Lương Thế Hiển (63 tuổi, cựu Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Liên (63 tuổi, vợ bị cáo Hiển).

Trước đó, VKS đề nghị toà tuyên phạt bị cáo Hiển 18-20 năm tù, còn bị cáo Liên 30-36 tháng tù treo, cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lương Thế Hiển và Nguyễn Thị Liên tại phiên tòa ngày 4/5.

Vụ án bắt nguồn từ việc bị cáo Hiển đứng tên "mua hộ" 3 lô đất tại phố Bà Triệu cho ông Nguyễn Thanh Thủy. Sau đó, bị cáo Hiển đã dùng nhiều cách để hợp thức hóa, bán lại 3 lô đất này cho người khác với giá 322 tỷ đồng.

"Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì giá trị chiếm đoạt đặc biệt lớn. Bị cáo Hiển có vai trò chính, từ việc nhận làm dịch vụ mua gom nhà đất, bị cáo đã từng bước hợp thức giấy tờ đứng tên mình bằng hợp đồng giả cách, đứng tên sổ đỏ, cuối cùng là sang tên, bán lại cho người khác", HĐXX tuyên phạt tại tòa.

Cũng theo HĐXX, bị cáo Hiển không được hưởng khoan hồng vì có thái độ không hợp tác, không nhận tội, chống đối cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là có nhiều bằng khen, thành tích trong công tác.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lương Thế Hiển mức án 18 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Liên 8 năm tù cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Về dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Hiển trả lại gần 320 tỷ đồng cho ông Lê Hải An (người đã mua "đất vàng" từ Hiển), thu hồi hủy bỏ 3 sổ đỏ đã được cấp cho ông An. Đồng thời, ông An có trách nhiệm trả lại toàn bộ 3 lô đất cho bị hại là ông Nguyễn Thanh Thủy.

HĐXX tiến hành tuyên án

Theo cáo trạng, năm 2017, bị hại là ông Nguyễn Thanh Thuỷ muốn mua toàn bộ 3 thửa đất số 296, 298, 300 phố Bà Triệu để kinh doanh bất động sản. Khi đó, ông Thủy đã mua gom được 11 diện tích nhà đất của 11 hộ dân, được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp 11 sổ đỏ đứng tên ông Nguyễn Thanh Thủy.

Cuối tháng 9/2017, ông Thuỷ muốn mua lại toàn bộ diện tích còn lại của 3 thửa đất. Tuy nhiên, theo quy định, ông Thủy không thuộc đối tượng được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước. Vì vậy, ông Thủy nhờ ông Lương Thế Hiển đứng tên "mua hộ".

Hai bên thoả thuận, sau khi hoàn thành công việc, ông Thuỷ sẽ trả 7 tỷ đồng cho ông Hiển.

Tuy nhiên, cáo trạng xác định, sau khi "mua hộ" thành công, ông Hiển đã nảy sinh ý định chiếm đoạt 3 thửa đất. Khi có được sổ đỏ đứng tên mình, ông Hiển không trả lại 3 thửa đất số 296, 298, 300 phố Bà Triệu cho ông Thuỷ.

Thay vào đó, ông Hiển bán toàn bộ diện tích "đất vàng" này cho ông Lê Hải An (32 tuổi) với giá hơn 322 tỷ đồng. Sau khi giao dịch, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp 3 sổ đỏ tại số 296, 298, 300 Bà Triệu đứng tên ông Lê Hải An.

Võ Nam (VOV.VN)