Cựu Giám đốc CDC Hà Nội bị đề nghị mức án 11 năm tù

Sáng 11/12, sau một ngày xét xử, đại diện Viện KSND TP Hà Nội tiếp tục phiên luận tội và đề nghị mức án đối với 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc CDC Hà Nội) từ 10 – 11 năm tù. Các bị cáo nguyên là cán bộ CDC Hà Nội bị đề nghị xử phạt từ 2 – 8 năm tù với cùng tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

4 bị cáo còn lại, gồm Nguyễn Ngọc Nhất (nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech), Đào Thế Vinh (Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam – MST), Nguyễn Trần Duy (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP định giá và bán đấu giá Nhân Thành), Nguyễn Thanh Tuyền (nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông) bị VKS đề nghị xử phạt từ 5 – 8 năm tù với cùng tội danh nêu trên.

Theo nhận định của VKS, từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội đã mua một số hệ thống Realtime PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Do thời gian gấp nên việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức chỉ định thầu. Hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống COVID-19 khi nhập về Việt Nam giá khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá hơn 7 tỷ đồng, gấp 3 lần giá nhập.

Trong vụ án này, cựu Giám đốc CDC Hà Nội có trách nhiệm chính trong việc mua sắm hàng hóa, thực hiện đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu theo quy định của pháp luật. Bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh, vì động cơ vụ lợi, trực tiếp thỏa thuận, thống nhất giá mua sắm các máy, thiết bị y tế với các bị can khác, trực tiếp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá với bị can Nguyễn Trần Duy (Tổng giám đốc Công ty CP định giá và bán đấu giá Nhân Thành) để Duy giả mạo hồ sơ, ký ban hành chứng thư thẩm định giá theo mức do CDC Hà Nội yêu cầu…

Sai phạm xảy ra khi CDC Hà Nội mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, tại gói thầu số 15 với số tiền là 9,54 tỷ đồng. VKS cáo buộc sai phạm của các bị can, trong đó có bị can Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc CDC Hà Nội) tại gói thầu số 15 gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 5 tỷ đồng.

Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, VKS cho rằng các bị cáo đều lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, đại diện bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nguyên là cán bộ CDC Hà Nội.

Ngoài ra, VKS cũng cho rằng bị cáo Nguyễn Nhật Cảm và cán bị cáo nguyên là bộ CDC Hà Nội có nhiều thành tích trong công tác, một số bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả... Các bị cáo đều có nhiều đóng góp cho ngành Y tế, trong vụ án này, các bị cáo có vai trò khác nhau nên cần phân hóa trách nhiệm hình sự của từng bị cáo.

Cụ thể, VKS xác định Nguyễn Nhật Cảm là chủ mưu, cầm đầu xuyên suốt vụ án; các bị cáo còn lại đóng vai trò đồng phạm nên cần phân hóa vai trò của các bị cáo để đưa ra mức án phù hợp, đúng pháp luật. Đề nghị mức án Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc CDC Hà Nội) từ 10 – 11 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Vũ Hà Thanh (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội) từ 7 – 8 năm; bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung (nguyên Trưởng phòng tổ chức hành chính CDC Hà Nội) từ 5 – 6 năm tù; bBị cáo Nguyễn Ngọc Quỳnh (Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ CDC Hà Nội) từ 5 – 6 năm tù; bị cáo Hoàng Kim Thư (nguyên Kế toán trưởng CDC Hà Nội) từ 2 – 3 năm tù; bị cáo Lê Xuân Tuấn (cán bộ CDC Hà Nội) từ 2- 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Nhất (nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech) bị đề nghị từ 6 – 7 năm tù; bị cáo Đào Thế Vinh (Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam – MST) bị đề nghị từ 7 – 8 năm. Bị cáo Nguyễn Trần Duy (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP định giá và bán đấu giá Nhân Thành) 6 – 7 năm Nguyễn Thanh Tuyền (nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông) bị đề nghị từ 5 – 6 năm.