Cưỡng dâm trẻ vị thành niên, Ngô Diệc Phàm bị bắt

Tối 31/7, Đô Mỹ Trúc có dòng trạng thái bày tỏ sự hài lòng trước kết quả điều tra của cơ quan chức năng sau khi Ngô Diệc Phàm bị bắt giam: "Nỗ lực của tôi quả không uổng phí".

Trong khi đó, Lý Ân - chị gái hot girl sinh năm 2002 cho biết: "Chỉ sau khi trải qua sự tra tấn của địa ngục, chúng ta mới có sức mạnh để chinh phục thiên đường. Cố gắng của chúng tôi đã hái được trái ngọt".

Cảnh sát công bố thông tin Ngô Diệc Phàm bị bắt giữ vào tối muộn 31/7. (Ảnh: Sina)

Cảnh sát quận Triều Dương (Bắc Kinh) thông báo đã bắt giữ Ngô Diệc Phàm để điều tra cáo buộc cưỡng hiếp các cô gái trẻ. Công tác điều tra, xử lý vụ việc đang được gấp rút triển khai.

Tấn công nhiều cô gái trẻ

QQ cho biết lý do nam nghệ sĩ bị bắt giam là đã quan hệ với người hâm mộ vừa tròn 14 tuổi. Tại đồn cảnh sát, Ngô Diệc Phàm đã thừa nhận hành vi. Thông tin này chưa được giới chức xác nhận.

Cách đây ít ngày, có thông tin cho biết giọng ca Like That bị quản chế tự do cá nhân, cấm xuất cảnh. Vụ án của nam nghệ sĩ cũng xuất hiện thêm nhân chứng và bằng chứng mới, nhưng cảnh sát tạm thời chưa công bố.

Theo báo cáo điều tra sơ bộ được cảnh sát Bắc Kinh công bố vào ngày 31/7, Ngô Diệc Phàm được xác nhận có phát sinh quan hệ tình dục với Đô Mỹ Trúc tại nhà riêng.

Trong bản lời khai tại đồn cảnh sát, Đô Mỹ Trúc cho biết quan hệ dùng dằng giữa cô và Ngô Diệc Phàm bắt đầu từ cuối năm 2020 đến tháng 4. Họ phát sinh tình huống ngoài ý muốn khi Phùng Manh, quản lý nam ca sĩ, đưa cô đến nhà riêng của anh dự tiệc rượu cùng 10 người khác với lý do bàn chuyện đóng MV.

Cơ quan chức năng xác nhận Ngô Diệc Phàm từng quan hệ tình dục với Đô Mỹ Trúc. (Ảnh: Sohu)

Tại đây, Đô Mỹ Trúc bị ép uống dù liên tục xin về và cho biết tửu lượng kém. Sau khi uống say đến bất tỉnh, cô được quản lý Phùng Manh đưa vào phòng Ngô Diệc Phàm. Sau khi tỉnh rượu, người đẹp biết bản thân đã bị cưỡng bức. Đô Mỹ Trúc cho biết thời điểm xảy ra vụ việc cô mới 17 tuổi.

Theo Đô Mỹ Trúc, một ngày sau khi phát sinh quan hệ với nhau, Ngô Diệc Phàm đã đưa cô về nhà ăn cơm, lưu số điện thoại để liên lạc. Đến ngày 8/12/2020, Ngô Diệc Phàm chuyển cho người đẹp 5.000 USD để đi mua sắm.

Theo Sina, do nam nghệ sĩ thu hết điện thoại của những người dự tiệc cũng như chứng cứ hiện trường đã bị xóa sạch do thời gian quá lâu, lời khai của 10 nhân chứng còn lại sẽ quyết định phần nào đến kết quả vụ án.

Mở rộng điều tra

Ngoài ra, cảnh sát cũng cho hay hành vi lợi dụng công việc để tìm kiếm các cô gái trẻ quan hệ tình ái của Ngô Diệc Phàm, được thành lập.

Thủ đoạn của nam nghệ sĩ được các nhân viên trong công ty trợ giúp. Vì vậy, đường dây tinh vi và chuyên nghiệp này đã tồn tại nhiều năm trong ngành giải trí, nhưng không bị phát giác nhờ quyền lực của cựu thành viên nhóm EXO và đội ngũ chống lưng cho anh.

Cụ thể, công ty giải trí của sao nam thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách đăng tải những bài viết chiêu mộ các cô gái có ngoại hình ưa nhìn, yêu thích diễn xuất để tham gia MV, đóng quảng cáo với Ngô Diệc Phàm. Họ công khai chỉ tuyển người đẹp sinh năm 2000-2002. Ngoài ra, nhân viên của anh còn chủ động "săn" các mỹ nữ trẻ tuổi cho ông chủ thông mạng xã hội, show giải trí.

Lời khai của Đô Mỹ Trúc cho hay Ngô Diệc Phàm chuốc say, gây mê nạn nhân để cưỡng bức.

Cảnh sát xác nhận Đô Mỹ Trúc sập bẫy đội ngũ quản lý của Ngô Diệc Phàm, cụ thể là nữ quản lý Phùng Manh, như thủ đoạn nêu trên. Ngoài ra, còn hơn 30 hot girl, các cô gái trẻ tuổi thuộc thế hệ 10X.

Theo Đô Mỹ Trúc, cô nắm trong tay chứng cứ Ngô Diệc Phàm xâm hại tình dục 8 cô gái, trong đó có 2 người ở tuổi vị thành niên. Hồ sơ vụ án đã được cô thay mặt các nạn nhân gửi đến cảnh sát. Cơ quan chức năng cho biết đang tiến hành triệu tập và lấy lời khai của những người liên quan.

Theo Sina, do đây là vụ án hình sự về vấn đề tình dục, có tính chất phức tạp và nghiêm trọng khi dính líu đến trẻ vị thành niên, nghi vấn chuốc thuốc, chuốc rượu cùng hàng chục nạn nhân lẫn nhân chứng liên quan, vì vậy công tác điều tra sẽ diễn ra rất chậm và kỹ lưỡng.