Cười té ghế với những pha bày trò và bẻ lái của Tuấn 'Chém' trong 'F5 bá đạo'

Với tài khua môi múa mép đỉnh cao, Tuấn “Chém” không biết bao nhiêu lần khiến sếp, trưởng phòng và cả đồng nghiệp rơi vào cạm bẫy của những chiêu trò hài hước và rắc rối.

Những màn “bẻ lái” và “thọc gậy bánh xe” kinh điển của Tuấn “Chém”

Trong tập phim “Ai là bông hoa đẹp nhất”, Tuấn “Chém” đề ra cuộc thi tìm ra gương mặt người phụ nữ đẹp người đẹp nết nhất phòng để trao quà là bó hoa tươi thắm cùng phong bì tiền thưởng nhân ngày 8/3. Cả Huyền “lươn” và Hoài Phương đều hết mình trải qua các vòng thi mà Tuấn “Chém” đặt ra, từ phần thi ứng xử đến vòng thi duyên dáng.

Vậy mà khi Chủ tịch xuất hiện, Tuấn “Chém” bẻ lái với tốc độ không ngờ, quay sang dành những lời hoa mỹ nhất dành cho sếp, tất nhiên hoa và quà cũng tặng sếp luôn. Anh ta còn “nói không thành có” khi Chủ tịch hỏi đã có quà cho các chị em chưa. Vậy là công sức cả ngày tham gia cuộc thi của Hoài Phương và Huyền “lươn” bỗng trở thành công cốc.

Tập phim “Khi vợ có bồ”, Tuấn “Chém” đã lên kế hoạch chia rẽ tình cảm của vợ chồng Bá Đạo-Hoài Phương khi thấy cả 2 quá tin tưởng sự chung thủy của nhau, bằng cách đóng giả người lạ mặt tán tỉnh Phương. Tuấn “Chém” lập kế hoạch chi tiết ngày tặng bánh, ngày tặng quà, giả nhắn tin rủ Phương đi khách sạn, mỗi ngày đều tặng hoa và thiệp nói lời yêu với Phương… Cuối cùng kế hoạch đó đã thành công, Bá Đạo nổi máu ghen và giận dỗi vợ, chẳng thiết tha nghe vợ giải thích bất cứ điều gì.

Tập phim “Chồng nhà người ta”, Hoài Phương gây sức ép kiếm tiền lên chồng Bá Đạo, khiến anh phải “làm ngày cày đêm” để mang tiền về cho vợ. Tuấn “Chém” thấy Hoài Phương kể về chồng với giọng đầy tự hào nên sinh nghi. Anh ta quyết tâm tìm ra xem Trưởng phòng “Bá Đạo” trở thành chủ thầu như thế nào mà kiếm được nhiều tiền như thế. Cuối cùng Tuấn “Chém” phát hiện ra sự thật rằng Bá Đạo làm thêm việc của công nhân công trình. Chẳng xuất phát từ sự cảm thông, Tuấn “Chém” quay lại video làm bằng chứng chủ yếu đến “dằn mặt” Hoài Phương, để Hoài Phương thấy chồng trong hình dạng lôi thôi lếch thếch, làm việc chân tay và cũng không tài năng hơn gì Tuấn “Chém”.

Mặc dù hàng ngày chăm chỉ cua gái bằng cách gọi điện thoại của công ty cho khỏi tốn tiền, nhưng Tuấn “Chém” vẫn chẳng có nổi mối tình kéo dài. Một ngày công ty có cô nhân viên mới tên My vô cùng xinh đẹp. Tuấn “Chém” chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một để tán tỉnh My. Trong lúc vẫn còn “xịt máu mũi” khi nhìn thấy gái đẹp, anh ta còn nghĩ ra cuộc thi “Ai có sức hút” để cá cược với Bá Đạo, ai tán được My sẽ được thưởng tiền. Đến khi Hoài Phương phát hiện Bá Đạo tán My và cho chồng một bạt tai, Tuấn “Chém” ngồi kề cận còn cười đểu và không bênh vực cho Bá Đạo một câu nào. Đúng là người em điển hình của câu nói “Có phúc cùng hưởng có họa tự chịu”.

Lại nói đến việc Tuấn “Chém” nhận làm quân sư tình yêu cho một nhân viên mới tên là Thúy, để cậu nhân viên này cưa đổ Kiều trong tập phim “Ấn tượng khó quên”. Nắm được điểm yếu Thúy mới đến và chưa hiểu hết được tính cách của từng người, lại thêm việc Thúy mê Kiều như điếu đổ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Tuấn “Chém” khuyên bảo Thúy nào mua bánh, mua trà sữa… tặng Kiều. Thực chất, Tuấn lươn lẹo nói với Kiều rằng, nếu nhận quà thì là nhận lời yêu Thúy nên Kiều kiên quyết không nhận. Và Tuấn “Chém” lại là người “hưởng lộc” khi dành hết những phần ăn này trước sự bất lực của Thúy và ánh mắt ngạc nhiên của Kiều.

Tuấn “chém” nhận trái đắng

Trong con mắt của anh chị em đồng nghiệp, Tuấn “Chém” với vẻ ngoài hào nhoáng, mái tóc chẻ đôi lúc nào cũng bóng mượt, khả năng “chém gió thành thần”, lươn lẹo từ sau lưng đến công khai. Nhưng “gieo gió thì gặt bão”, Tuấn “Chém” không ít lần phải nhận trái đắng khi gây ra biết bao những tình huống bi hài xảy ra với gia đình Bá Đạo-Hoài Phương và cả các đồng nghiệp.

Khi Tuấn “Chém” đang giả danh người đàn ông lạ mặt ngày ngày đến tặng hoa và thiệp trước cổng nhà Hoài Phương để Bá Đạo nổi cơn ghen, chính là lúc người yêu anh ta vô tình nhìn thấy cảnh đó. Sau khi đọc được những lời lẽ mùi mẫn trên tấm thiệp, chẳng có người bạn gái nào có thể kìm chế được cơn giận cả. Người yêu Tuấn “Chém” cũng không ngoại lệ. Cô cho thẳng anh một bạt tai, không cần nghe mấy lời giải thích lắp bắp, sau đó quay ngoắt đi luôn, để lại Tuấn “Chém” vừa đau một bên má vừa cay đắng trong lòng.

Trong lần giao kèo với Bá Đạo tán cô nhân viên mới tên My, thì ra người yêu của Tuấn lại là bạn facebook của My, còn thả tim ảnh Tuấn chụp với gái, sau đó gọi điện đòi tiền, đòi chia tay với Tuấn. Với những lý do “trời ơi đất hỡi” như trên thì danh sách bạn gái cũ của Tuấn “Chém” ngày một dài thêm âu cũng là điều dễ hiểu.

Quay video Bá Đạo làm việc vất vả tại công trường, tưởng sẽ làm Bá Đạo mất mặt trước vợ, nhưng Hoài Phương lại càng thương chồng và thông cảm cho những áp lực của chồng. Một ngày, Tuấn giả làm người anh đi trước hết lòng giúp đỡ cậu em đồng nghiệp bằng cách cho Thúy vay tiền mua quà sinh nhật tặng Kiều, nhưng cuối cùng Tuấn “Chém” vẫn lộ rằng mình là người khoe mẽ. Thì ra tờ 500 nghìn mà Tuấn “Chém” vay Bá Đạo lại chính là tiền mà Bá Đạo vay Thúy Kiều. Cuối cùng Thúy đau khổ nhận ra tiền mình vay để mua quà tặng crush lại chính là tiền của Kiều, Tuấn “mất điểm” trong mắt đàn em.

Diễn viên Việt Bắc và những lần nhập vai “hết mình” đến “hết hồn”

Diễn viên Việt Bắc gây ấn tượng với khán giả khi nhập vai nhân vật Tuấn “Chém” trong seri “F5 bá đạo” với hình tượng láu cá, lém lỉnh, lắm chiêu trò. Ngoài đời, anh tự nhận mình là một người vui vẻ và tình cảm. Chẳng vì thế mà trên phim trường, diễn viên Việt Bắc luôn là tâm điểm của những câu nói hài hước, trêu chọc các thành viên đoàn làm phim, mang đến những phút giây vui vẻ cho cả đoàn. Nhiều cảnh quay trò lố của nhân vật Tuấn “Chém” khiến chính diễn viên cũng phải “hết hồn” và cười ra nước mắt khi thấy nhân vật mà mình thủ vai quá lươn lẹo và lắm chiêu trò.

Để những cảnh quay thể hiện sự lươn lẹo của nhân vật Tuấn “Chém” được thể hiện một cách tốt nhất, diễn viên Việt Bắc dành nhiều thời gian học những câu thoại dài, khớp thoại với các diễn viên khác một cách nghiêm túc, đôi khi chân thật đến mức thành viên trong đoàn còn tưởng như anh không diễn. Về điều này, diễn viên Việt Bắc chia sẻ rằng, vai diễn Tuấn “Chém” trong seri sitcom “F5 bá đạo” đòi hỏi anh cần tìm tòi những cảm xúc đủ chân thật để có cách thể hiện vừa mới mẻ nhưng không quá đà, mang đến cho khán giả khung giờ Gia đình 4.0 những nét cười sảng khoái và tươi mới!

Từ người "sư huynh" thân thiết Bá Đạo đến đồng nghiệp Hoài Phương, Huyền "lươn", Thúy Kiều, từ cậu nhân viên mới đến danh sách dài các bạn gái… đều không ít lần trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ" của chàng trai lắm chiêu trò Tuấn "Chém".