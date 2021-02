Cuộc thi Miss Super Talent Of The World 2021 được tổ chức ở Hàn Quốc

(VTC News) -

Cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Supertalent of the World - Hoa hậu Siêu tài năng thế giới 2021 có bản quyền thuộc Tập đoàn Suta của Hàn Quốc. Đây là sự kiện truyền hình và truyền thông toàn cầu, với sự tham gia của các ngôi sao thời trang như: hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên, nghệ sĩ nhạc pop, người dẫn chương trình, quán quân khiêu vũ...

Cuộc thi năm nay nhận được sự quan tâm của hơn các người đẹp đến từ 50 quốc gia trên thế giới.

Năm 2017, Miss SuperTalent Of The World được tổ chức tại Lake Park, Goyang City, Gyeonggi, Hàn Quốc. Năm 2019, cuộc thi diễn ra từ Paris đến Cannes, Ferrari Auto của Ý, Milan, Venice với trận chung kết lớn tại Rome Cavalieri Waldorf Hilton. Trải qua nhiều mùa tổ chức, Miss Super Talent of the World đã trở thành sự kiện nhan sắc được tất cả mọi người quan tâm.

Cuộc thi năm nay được tổ chức ở Hàn Quốc.

Miss SuperTalent Of The World 2021 tổ chức nhằm tìm kiếm và phát hiện những cô gái sở hữu sắc đẹp tự nhiên, sang trọng và quyến rũ đồng thời còn thể hiện các phẩm chất cao quý khác như tự tin, đạo đức, hiểu biết sâu sắc các vấn đề xã hội và sống có trách nhiệm.

Các thí sinh sẽ tập trung tranh tài các bộ môn thiên về nghệ thuật giải trí như: trình diễn thời trang, diễn xuất, biểu diễn nghệ thuật, tài năng ca hát…với tiêu chí dựa trên đánh giá về các hạng mục tài năng và nhan sắc để tìm ra chủ nhân vương miện cao quý.

Để tìm ra gương mặt xuất sắc nhất đại diện Việt Nam, ban tổ chức đưa ra một số tiêu chí cho các thí sinh như: chiều cao trên 1m7, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, chưa lập gia đình và trong độ tuổi từ 20 đến 30. Việc từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế là một lợi thế…

CEO Hà Hiền đảm nhận Giám đốc quốc gia Miss Supertalent of the World 2021

Được biết, vị trí Giám đốc quốc gia cuộc thi Miss Super Talent Of The World chính là CEO Hà Hiền.“Với vai trò là Giám đốc quốc tế tại Miss Supertalent Of The World, tôi cũng mong muốn góp chút công sức của mình để nâng cao vị thế đồng thời mang vẻ đẹp Việt tỏa sáng trên các cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Quốc tế uy tín hiện nay”, Hà Hiền chia sẻ.

Miss Super Talent Of The World 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 1-15/06/2021 tại thủ đô Seoul, Korea.