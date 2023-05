'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tập 16: Lưu 'thả thính' Luyến, Bát tìm bà Tình đòi nợ

(VTC News) -

Trong tập 15 phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, Luyến (Thanh Hương) đã đuổi được thằng em trời đánh - Bát (Tuấn Anh) - đi. Vậy là hiện tại cô đã không còn vướng bận gì nữa. Nhưng ở preview tập 16 của phim, Luyến vẫn chán nản tâm sự với Lưu (Hoàng Hải):

"Ngược xuôi, ngang dọc mãi chỉ mong có ngày yên ổn. Bây giờ yên ổn rồi mà không vui tí nào, lòng cứ nặng trĩu như có tảng đá đè".

Thấy cô hàng xóm không vui, Lưu liền bông đùa: "Thế do bà hay do thằng em trai mà làm cho lòng Luyến phải nặng trĩu như thế? Nói chung là do cô mà ra đấy!".

Preview phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" tập 16.

Nghe thấy thế, Luyến lập tức hỏi lại: "Sao lại do tôi?", Lưu tiếp tục "thả thính": "Do cô đơn mà ra đấy! Hay là 2 đứa mình dấn lên một tí, biết đâu là nó hết cô đơn đấy".

Luyến không hề biết rằng lúc này Bát đã gặp bà Tình (Thanh Quý) và đang kể tội cô với mẹ chồng. Bà Tình năn nỉ Bát đừng làm khổ Luyến thêm nhưng hắn nhanh chóng nói xấu chị gái: "Bà ý không tha cho cháu thì thôi, vừa mới đầu độc cháu tí chết!

Sao bà cứ bênh nó chằm chặp thế nhỉ. Bà có nhớ lần trước nó cầm tiền về quê giả nợ cho nhà bà, nó còn đánh cả bố mẹ đẻ cơ. Họ hàng ra can, một mình nó cân tất!".

Bát đến tìm bà Tình đòi nợ.

Thấy Bát nói xấu con dâu mình, bà Tình lập tức bảo vệ Luyến: "Cậu là người trong nhà, biết rõ câu chuyện mà cứ nói quá cho chị cậu thế".

Tuy nhiên, đến đây Bát bỗng trở mặt lên giọng "đòi nợ" bà Tình: "Thôi không vòng vo nữa, biết thừa ông anh rể còn sống vừa lấy được con vợ ngon đét, giàu ú ụ. Bà vừa có cháu nội đúng không, song hỷ lâm môn quá!

Cuối cùng chỉ khổ bà Luyến nhà này thôi, còng lưng trả nợ bây giờ thì lại tay trắng trở về với trắng nay. Hôm nay thằng này đại diện cho dòng họ đích thân đòi lại món nợ cho chị Luyến".

Lưu bối rối với công việc bảo vệ trông xe.

Bên phía Lưu vì muốn con trai không mất mặt với bạn bè nên đã quyết định bỏ nghề cửu vạn sang làm bảo vệ trông xe. Tuy nhiên, ở cương vị mới, Lưu vẫn chưa quen nên suýt thái độ khi khách nhờ lấy xe.

Ngay cả việc lấy xe giao cho khách cũng khiến Lưu khó chịu. Liệu Lưu có thể an phận với công việc này hay không, Bát sẽ làm gì để đòi nợ bà Tình và "báo hại" Luyến? Tập 16 phim Cuộc đời vẫn đẹp sao lên sóng vào tối 8/5/2023.

An Nguyên