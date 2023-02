Cuộc đời đầy sóng gió và quyết định chọn Việt Nam làm nhà của Hoa hậu Hàn Quốc

Hoa hậu - diễn viên Hàn Quốc Ham So Won không hẳn là cái tên quá nổi tiếng nhưng cũng nhận được nhiều chú ý, đặc biệt sau khi cô kết hôn với người chồng kém 18 tuổi Trần Hoa. Cuộc hôn nhân này vướng phải nhiều thị phi, tuy nhiên ít ai biết rằng cuộc đời Ham So Won vốn đã sóng gió từ khi còn nhỏ.

Ham So Won và chồng trẻ Trần Hoa.

Tuổi thơ nghèo khó và ước mơ làm hoa hậu để đổi đời

Sinh ra trong một gia đình có bố là quân nhân xuất ngũ, mẹ làm nội trợ, Ham So Won cùng anh trai và chị gái phải trải qua tuổi thơ đầy cơ cực. Công việc kinh doanh của bố mẹ liên tiếp thất bại buộc gia đình cô phải sống ở tầng hầm và nhận cứu trợ từ văn phòng huyện.

Kinh tế eo hẹp đến nỗi, ngay cả việc đóng tiền điện cũng trở thành nỗi ám ảnh của cả nhà. Có những ngày bị cắt điện, chị em Ham So Won phải ăn mì gói trong tối tăm và lạnh lẽo. Khi mưa xuống, ngôi nhà lại chịu cảnh bị nước tràn vào ngập đến cổ. Cô từng ví tuổi thơ của mình chẳng khác gì những cảnh trong phim Ký sinh trùng nổi tiếng.

Ham So Won kể về hoàn cảnh gia đình trong một chương trình.

Nỗi cơ hàn đã thôi thúc Ham So Won tìm đủ mọi cách để có tiền học đại học và đổi đời. Sau cùng, cô quyết định đi thi hoa hậu, cố gắng giành giải cao rồi từ đó bước chân vào showbiz. May mắn sở hữu gương mặt khả ái cùng quyết tâm cao, Ham So Won đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có được vận may nổi tiếng. Tham gia showbiz, Ham So Won hoạt động ở tất cả các mảng, từ diễn xuất, ca hát, show giải trí,... Chăm chỉ là vậy, nhưng cô chỉ được khán giả quê nhà nhớ đến qua vai diễn vai phụ trong bộ phim Tình Dục Là Chuyện Nhỏ.

Ham So Won thời đăng quang hoa hậu năm 1997.

Không tìm được cơ hội tỏa sáng, Ham So Won chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc. Tại đây, cô bắt đầu được chú ý nhiều hơn nên các nhà sản xuất Hàn Quốc cũng mời cô về nước tham gia một vài chương trình thực tế. Nhờ tính cách thẳng thắn, không ngại chia sẻ, Ham So Won được khán giả nhớ mặt.

Vóc dáng nóng bỏng của Ham So Won thời trẻ.

Cô sang Trung Quốc tìm kiếm cơ hội nổi tiếng.

Cuộc hôn nhân sóng gió cùng chồng trẻ

Sang Trung Quốc, Ham So Won gặp gỡ và nhanh chóng rơi vào lưới tình với chàng trai trẻ Trần Hoa. Khoảng cách tuổi tác lên đến 18 tuổi khiến khán giả không khỏi nghi ngờ về độ chân thật của mối tình được cặp đôi ví như cổ tích này.

Ham So Won và chồng chênh nhau 18 tuổi.

Theo lời Ham So Won, Trần Hoa đã ngỏ lời "Anh có thể nuôi em được không?" sau 2 tiếng trò chuyện với cô. Quen nhau được 1 tháng, Hoa hậu Hàn mới tiết lộ rằng mình đã 46 tuổi, những tưởng chàng trai 28 tuổi Trần Hoa sẽ nản chí mà rút lui, thế nhưng anh ngay lập tức cầu hôn Ham So Won. Sau 7 tháng hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà bất chấp sự phản đối của phụ huynh đôi bên.

Cặp đôi kết hôn bất chấp sự phản đối của gia đình.

Ham So Won - Trần Hoa nhanh chóng nhận lời tham gia show thực tế về cuộc sống hôn nhân. Nhờ sức hút của cặp đôi “vợ 46 - chồng 28” mà rating chương trình ngày càng tăng. Cũng từ đây, Ham So Won và Trần Hoa bị bóc mẽ chuyện phông bạt về gia thế cũng như hôn nhân màu hồng mà hai người đã chia sẻ trên show thực tế.

Hai vợ chồng tham gia show thực tế.

Tuy nhiên cặp đôi lại phải vướng phải lùm xùm.

Nếu như trước kia, Ham So Won luôn tự hào cưới được người chồng vừa trẻ vừa giàu, là thiếu gia của một xưởng kinh doanh quần áo, thì sau đó Trần Hoa bị lộ thân phận thật. Thực chất, Trần Hoa có xuất thân bình dân, từng đi hát ở quán bar rồi tham gia chương trình tìm kiếm thần tượng. Có được chút tiếng tăm, anh sang Hàn Quốc làm thực tập sinh và thay đổi tên họ.

Căn biệt thự sang chảnh mà Ham So Won khoe của hai vợ chồng thực chất cũng là nhà thuê để ghi hình show thực tế. Thậm chí, mẹ chồng hay xuất hiện cùng cô cũng bị nghi ngờ là giả.

Ham So Won bị bóc mẽ dựng chuyện về gia thế nhà chồng và căn biệt thự hoành tráng.

Sau những lùm xùm này, Ham So Won - Trần Hoa đã phải lên tiếng xin lỗi và rút lui khỏi chương trình. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng không còn được mặn nồng như xưa, thậm chí còn trên bờ vực tan vỡ.

Bước ngoặt sang Việt Nam sinh sống

Sau gần 2 năm xảy ra lùm xùm, Ham So Won hạn chế xuất hiện trên sóng truyền hình. May mắn là cô và chồng đã hàn gắn tình cảm, ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn. Mới đây, trên trang cá nhân, Trần Hoa tiết lộ gia đình anh đã quyết định chuyển sang Việt Nam để định cư.

Hai vợ chồng ở một quán ăn Việt.

Được biết, cặp đôi chọn quận 7, TP.HCM để sống vì kiến trúc đẹp, thoáng đãng, nhiều quán ăn ngon. Vợ chồng anh thích thú vì đồ ăn đa dạng, đủ các nhà hàng món Việt hay Thái, Hàn, Nhật, Trung Quốc.

Ham So Won cùng con gái đã sang Việt Nam từ tuần trước, riêng Trần Hoa phải ở lại Hàn Quốc giải quyết công việc nên sẽ đoàn tụ cùng vợ con sau.

Nàng hậu gặp gỡ một vài người bạn ở Việt Nam.

Rachel Phạm (Tổng hợp)