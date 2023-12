Cùng Kế toán Anpha tìm hiểu: Thị trường vật liệu xây dựng khởi sắc cuối năm?

(VTC News) -

Thị trường vật liệu xây dựng ở Việt Nam có dấu hiệu tăng trưởng

Tình hình tiêu thụ vật liệu xây dựng ở nước ta có nhiều tín hiệu tốt, mở ra kỳ vọng tươi sáng. Cụ thể, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhu cầu nhập khẩu sắt thép tháng 9 đạt tăng trưởng ở mức khá so với tháng 8 và cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong tháng 9/2023, nước ta đã nhập khẩu 1,4 triệu tấn sắt thép (tăng 9,1% so với tháng 8 và tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái).

Tính đến cuối quý III năm nay, tình hình tiêu thụ thép thô đã đạt trên 1,7 triệu tấn, tăng 11% so với tháng 8 và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022. Đối với mặt hàng thép xây dựng, sản lượng bán hàng trong tháng 9 đạt 958.500 tấn, tăng 9% so với tháng 8 và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022, được ghi nhận là mức tăng cao nhất 9 tháng qua.

Đây là một trong những tín hiệu đáng mừng cho mặt hàng thép xây dựng nói riêng và ngành vật liệu xây dựng ở nước ta nói chung.

Các chuyên gia kỳ vọng ngành vật liệu xây dựng sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ. Đặc biệt, đây cũng chính là thời điểm các công trình xây dựng cần phải gấp rút hoàn thành đúng tiến độ để tiến hành bàn giao, nhiều công trình trong số đó là dự án trọng điểm của quốc gia tại các địa phương.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, để đảm bảo tiến độ hoàn thành của các công trình, chỉ tính riêng 10 dự án thành phần từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã dự kiến cần sử dụng 18 triệu m3 đá. Phần đá này được lấy từ 90 mỏ đang khai thác trên tổng trữ lượng gần 168 triệu m3 (trong khi tổng công suất khai thác chỉ đạt khoảng 10,5 triệu m3/năm).

Tương tự, các vật liệu xây dựng khác như đất đắp nền, cát vẫn còn thiếu và đang cần được mở rộng đối với các mỏ chưa khai thác.

Kế toán Anpha hỗ trợ xin giấy chứng nhận ISO 9001

Thông qua những tín hiệu tích cực nêu trên, thị trường vật liệu xây dựng vào cuối năm 2023, đầu năm 2024 được dự đoán sẽ ấm dần lên, tiếp tục lấy lại đà tăng trưởng như thời kỳ trước. Đây có thể xem như một tín hiệu tốt cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng mới, đã và đang có kế hoạch gia nhập thị trường.

Song, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, Thông tư số 19/2019/TT-BXD, các sản phẩm vật liệu xây dựng của đơn vị sản xuất bắt buộc phải được công bố hợp quy. Và điều kiện để làm được thủ tục này là đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng phải có chứng nhận ISO 9001.

