Cứa tai, chích máu tay chữa đột quỵ: Phương pháp chữa bệnh mù quáng

(VTC News) -

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận liên tiếp 2 bệnh nhân trong tình trạng nặng do chữa đột quỵ sai phương pháp.

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân 70 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não. Khai thác tiền sử được biết, bệnh nhân vốn có sức khoẻ bình thường, sau đó đột ngột bị tê yếu nửa người, khó nói.

Thay vì đưa ông tới bệnh viện, người con trai tin theo lời mách của một người khác nên vội vàng đi lấy dao cứa tai bố, nặn máu chữa đột quỵ. Không dừng lại ở đấy, anh tiếp tục dùng kim để châm vào các đầu ngón tay của bố để nặn máu nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm.

Phần tai của bệnh nhân bị cứa để chữa đột quỵ.

Bệnh nhân sau đó được đưa tới bệnh viện tỉnh cấp cứu với chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não cấp do tắc mạch lớn. Nhưng do tình trạng nặng, bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bệnh nhân được can thiệp lấy huyết khối cơ học. Do được cấp cứu kịp thời, tính mạng của bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Tương tự như trường hợp cụ ông 70 tuổi là bam bệnh nhân 60 tuổi (Hà Nội) có tiền sử khoẻ mạnh. Theo lời kể của gia đình, 6 tháng trước người này từng bị rối loạn nhịp tim hoàn toàn. Để phòng ngừa các biến cố tim mạch, đột quỵ não, bác sĩ điều trị kê thuốc Sintrom giúp chống đông và dặn bệnh nhân uống theo đơn, tái khám thường xuyên.

Tuy nhiên, sau khi uống thuốc được 4 tháng, bệnh nhân tự ý dừng dùng thuốc trong 2 tháng tiếp theo. Nguyên nhân được cho là sau buổi gặp mặt đồng đội chiến trường xưa. Một người bạn khuyên bệnh nhân nên bỏ thuốc Sintrom vì thuốc làm loãng máu, nguy cơ chảy máu khó cầm.

Nghe theo lời khuyên của bạn, bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não cấp do tắc động mạch lớn. Dù được các bác sĩ điều trị tích cực, lấy huyết khối cơ học, tập phục hồi chức năng nhưng do tổn thương não quá lớn kèm bệnh tim phức tạp, bệnh nhân còn rất ít cơ hội phục hồi.

Theo phó giáo sư, tiến sĩ Mai Duy Tôn – Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, hiện mỗi ngày trung tâm tiếp nhận 35 - 40 bệnh nhân bị đột quỵ. Đáng chú ý, có nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng quá muộn chỉ vì tin theo cách truyền miệng vô căn cứ.

“Hiện vẫn còn rất nhiều thông tin truyền miệng về cách sơ cứu, chữa đột quỵ khiến nhiều người tin theo, làm mất đi nhiều cơ hội được can thiệp cũng như khả năng hồi phục sau này. Các sai lầm phổ biến nhất là chích nặn máu đầu ngón tay, sau tai, xoa bóp, bấm huyệt, để người đột quỵ nằm bất động, cho uống thuốc… Đây đều là những biện pháp không tác dụng”, bác sĩ Tôn nói.

Bác sĩ Tôn khuyến cáo người dân, tuyệt đối không được tin theo những lời đồn về phương pháp chữa đột quỵ bằng truyền miệng khi chưa được chứng minh bằng cơ sở khoa học. Bởi đây là thói quen sai lầm, dễ khiến người bệnh gặp biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Ngoài ra, khi phát hiện thấy có bất cứ triệu chứng nào của đột quỵ như đột ngột tê yếu tay chân, nói khó, méo miệng, đau đầu dữ dội, mất cân bằng, chóng mặt… cần đưa người bệnh tới cơ sở y tế nơi gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng có thể xảy ra.