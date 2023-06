Cử tri TP.HCM bức xúc tình trạng ngập nước, giá nhà thương mại quá cao

(VTC News) -

Ngày 27/6, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri tại Đơn vị 9 ở Trung tâm Hành chính huyện Nhà Bè. Tại đây, một số cử tri đã đề cập đến một số vấn đề phát triển nhà ở xã hội và tình trạng ngập nước tại TP.HCM.

Cử tri Lâm Thị Thu cho biết, việc phát triển nhà ở xã hội ở TP.HCM là vấn đề cấp thiết. Hiện nay, giá nhà ở thương mại rất cao, trung bình trên 40 triệu đồng/m2, không phù hợp với phần lớn người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp.

Cử tri Lâm Thị Thu kiến nghị về việc phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM nói chung và huyện Nhà Bè nói riêng.

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hiện nay chưa hiệu quả, có thể dẫn đến chuyện Thành phố không đáp ứng được nhu cầu nhà ở của ngươi dân, khó hấp dẫn được lao động.

Chủ đầu tư không hứng thú do bị phá vỡ mục tiêu tổng thể của dự án đầu tư và định hướng phát triển, việc gộp chung nhà ở xã hội vào dự án thương mại rất phức tạp về các thủ tục chuyển nhượng, tính tiền sử dụng đất và lợi nhuận thấp. Người mua cũng không quá hứng thú với nhà ở xã hội này do chi phí sinh hoạt cao nếu đi cùng các khu dân cư trung, cao cấp, vị trí không thuận tiện do các khu dân cư này thường xa các khu công nghiệp, khu tập trung doanh nghiệp là nơi làm việc của đa số công nhân.

Do đó, cử tri kiến nghị Tổ ĐBQH đề xuất chính phủ thay đổi phương thức phát triển nhà ở xã hội theo hướng chính quyền các cấp nên là phía chủ động quy hoạch các khu vực phát triển nhà ở xã hội phù hợp quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các dự án nhà ở xã hội như các dự án độc lập, khuyến khích nhà đầu tư bằng những ưu đãi đặc thù của nhà nước để các dự án này trở nên hấp dẫn như miễn - giảm tiền sử dụng đất, cho vay ưu đãi lãi suất, thay đổi cơ chế xác định người được mua nhà ở xã hội.

Cử Tri Nguyễn Thị Kim Long kiến nghị với Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM về trình trạng ngập nước trên địa bàn.

Còn cử tri Nguyễn Thị Kim Long bức xức trước tình trạng ngập nước trên địa bàn huyện Nhà Bè nói riêng và TP.HCM nói chung. Theo cử tri Kim Long, hiện nay mùa mưa đã đến, những cơn mưa đầu mùa đã khiến TP.HCM và huyện Nhà Bè ngập sâu. Tình hình này ngày càng trở nên phức tạp, nghiêm trọng. Trong khi đó, công trình cống ngăn triều của thành phố, trong đó có đến 3 cửa ngăn trên địa bàn huyện Nhà Bè đã ngưng thi công nhiều năm.

“Đầu năm 2023, có thông tin công trình thi công trở lại nhưng thực tế thì vẫn chưa thấy. Thành phố và Huyện Nhà Bè rất cần công trình này và nếu để như hiện tại sẽ hư hỏng, rất lãng phí.

Do đó, đề nghị tổ ĐBQH, tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM có ý kiến đến Chính phủ, UBND TP.HCM tháo gỡ khó khăn để tiếp tục thi công và đẩy nhanh tiến độ công trình cống ngăn triều hoàn thành trong thời gian sớm nhất”, cử tri Kim Long nói.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM, đại diện Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp thu những kiến nghị của cử tri huyện Nhà Bè.

Trả lời kiến nghị của các cử tri, bà Nguyễn Trần Phượng Trân – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM cho biết, những ý kiến của cử tri huyện Nhà Bè đều liên quan đến thẩm quyền của các sở, ngành TP.HCM. Vì vậy, Tổ đại biểu Quốc hội sẽ chuyển ý kiến cử tri đến cơ quan chức năng theo đúng thẩm quyền.

Thống kê từ Sở Xây dựng TP.HCM, hiện thành phố có 46 dự án nhà ở xã hội, với gần 35.000 căn hộ được phê duyệt. Mức giá nhà ở xã hội hiện nay của TP.HCM ước tính dao động từ 14-20 triệu đồng/m2.

Lương Ý