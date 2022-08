Cư dân Vinhomes hết lời khen ngợi lễ hội biển Summer Dream

(VTC News) -

Choáng ngợp với lễ hội hè bùng nổ chưa từng có

Mùa hè năm ngoái, An Ly bay vào tận Phú Quốc chỉ để nghe show ca nhạc hoàng hôn trên bờ biển. Thế nhưng năm nay, cô chỉ cần đi bộ thẳng từ nhà ra bờ biển để “chill” cùng hoàng hôn và âm nhạc cực lãng mạn. Nhìn tấm ảnh check in, bạn bè liên tục hỏi han vì tưởng cô đã mua nhà ở một vùng biển nào đó. Khi An Ly hé lộ “nhà mình ở Vinhomes Ocean Park”, ai nấy đều choáng ngợp về một cuộc sống chỉ có ở trong mơ.

Còn với gia đình chị Vân Trang, những ngày này, mỗi thành viên đều có riêng một kỳ nghỉ mơ ước ngay tại nhà: Trẻ con được thỏa sức tắm biển, chồng mê thể thao thỏa sức chèo kayak, vợ thảnh thơi dạo bộ hoặc tập Yoga trên bãi cát, cả gia đình quây quần ăn BBQ miễn phí và cùng nhau trải nghiệm những màn trình diễn nghệ thuật sôi động…

Đó là không khí sôi động tại chuỗi sự kiện Mùa hè mơ ước - Summer Dream đang diễn ra trên cả 2 đại đô thị của Vinhomes ở khu vực phía Đông Hà Nội: Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Xuyên suốt 30 ngày lễ hội (từ 1/8 đến 31/8) là chuỗi sự kiện sôi động, ngập tràn năng lượng như trò chơi dành cho trẻ em, các màn biểu diễn đường phố đặc sắc, thưởng thức BBQ miễn phí… Hơn nữa, Chợ đêm và Không gian làng quê Việt Nam sắp được mở cửa sẽ chào đón cư dân đến khám phá các gian hàng độc đáo với ẩm thực nhiệt đới, đồ uống tươi mát, đồ handmade xinh xắn...

Tại Vinhomes Ocean Park, cư dân đã có chuỗi ngày thoải mái tắm biển, chèo thuyền, vẫy vùng trong làn nước ở biển hồ Crystal Lagoon, thỏa thích với các trò chơi trên bãi cát hay thảnh thơi đi dạo và check in.

“Sau khi thỏa thích check in, vui chơi, ăn uống, mình thường chọn một quán với những góc decor cực “chill” vừa thưởng thức cafe vừa ngắm view xịn sò nhìn ra biển hồ xanh như ngọc. Đó là cảm giác hiếm có khó tìm ở Hà Nội”, Tuyết Lan (25 tuổi), cư dân tòa S1.02 chia sẻ.

Chính chị Lan cũng thừa nhận, dù đã được tham gia liên tiếp sự kiện lớn nhưng chưa bao giờ, cư dân như chị được thưởng thức một lễ hội kéo dài cả tháng như Summer Dream – điều với chị là đặc quyền không tìm thấy ở bất kì đâu.

Rất nhiều người tại Vinhomes Ocean Park cũng có chung nhận xét ấy. Chỉ trong gần 3 tháng qua, hàng loạt sự kiện đẳng cấp tổ chức tại đây. Nếu như lễ hội chào hè Festive Ocean Lagoon, Hello Summer còn để lại dư vị khó quên thì sự kiện Mùa hè mơ ước - Summer Dream bùng nổ tiếp tục khiến cư dân “đứng ngồi không yên”.

Cuộc sống mỹ mãn tại “thiên đường nghỉ dưỡng biển”

Tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, sự kiện Summer Dream khuấy động Tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park với muôn vàn trải nghiệm hấp dẫn. Cư dân được thỏa thích tắm biển, đi dạo, tham gia các trò chơi dân gian lý thú hay những trò thử thách mang tới cảm giác phấn khích… Và khi thấm mệt, mọi người có thể nạp năng lượng với những loại đồ uống tươi mát hay bữa tiệc BBQ miễn phí bên bờ biển.

“Cháu thích nhất là đường trượt nước sắc màu và chèo thuyền Kayak cùng với ba mẹ. Cháu mơ ước có nhiều lễ hội lớn như thế này để được vui chơi thỏa thích”, bé Thùy An (8 tuổi), một cư dân nhí tương lai của Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire chia sẻ.

Ngắm nhìn lũ trẻ vui đùa trên bãi cát, ông Trịnh Tân (54 tuổi), một trong những người may mắn sở hữu biệt thự Cọ Xanh ngay trong đợt mở bán đầu tiên cho hay, ban đầu vợ chồng ông và các con chọn mua nhà ở đây vì vị trí thuận lợi, tiện ích cao cấp đầy đủ. Tuy nhiên, điều tuyệt vời khác ông cảm nhận tại ngôi nhà tương lai là một cuộc sống đúng nghĩa “nhà tôi ở biển”. “Vô cùng tự hào vì sắp trở thành cư dân Vinhomes. Tôi mong sẽ có nhiều sự kiện lớn tổ chức ở đây trong tương lai để các con cháu được vui chơi ngay gần nhà", ông nói.

Trước Summer Dream, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire cũng đã tạo nên “cơn địa chấn” với đại nhạc hội Summer Wave Park và sau đó là Lễ hội quốc tế thiếu nhi Hello Summer Ocean Park thu hút hàng vạn người tham gia. Loạt sự kiện đình đám này đã biến Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire trở thành thiên đường “không ngủ” với 365 ngày hội hè tấp nập.

Với điểm nhấn là “kỳ quan” Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo hàng đầu thế giới Royal Wave Park, hồ nước mặn hàng đầu châu Á Laguna, quảng trường Kinh đô ánh sáng Kingdom Avenue… Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẽ mang đến cho cư dân cuộc sống “ở phố, sống biển” với nhịp sống sôi động bậc nhất.

Hơn thế, hệ thống tiện ích đẳng cấp đạt chuẩn quốc tế sẽ mang tới đặc quyền sống trọn vẹn đủ đầy cho cư dân. Không cần phải di chuyển xa, cư dân vẫn được đáp ứng mọi nhu cầu giải trí, tiêu dùng, học tập, chăm sóc sức khỏe với TTTM Vincom Mega Mall, trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, xe buýt điện VinBus…

Nằm tại “tọa độ vàng” phía Đông Hà Nội, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire thừa hưởng trọn vẹn lợi thế của hạ tầng giao thông đồng bộ khi các tuyến đường “xương sống” được hoàn thành, đặc biệt là cầu Vĩnh Tuy 2 sẽ hòa vào mạng lưới giao thông Thủ đô trong năm tới. Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire với những sự kiện hoành tráng không chỉ đem đến cuộc sống xanh - chất - sang cho cộng đồng cư dân tinh hoa mà còn luôn duy trì sức hấp dẫn bền vững trong tương lai.