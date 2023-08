CSGT cấp huyện có được ra quốc lộ xử phạt vi phạm giao thông?

(VTC News) -

Dựa trên quy định của Thông tư 65/2020/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 05/8/2020, Công an cấp huyện được ủy quyền để triển khai lực lượng và tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính, bao gồm:

- Các tuyến quốc lộ không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư 65;

- Các đoạn quốc lộ thuộc các tuyến quốc lộ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư 65 đi qua thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông;

- Các tuyến đường tỉnh; đường huyện; đường xã; đường chuyên dùng; đường đô thị không thuộc trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 6 Thông tư 65;

- Công an cấp huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Theo Điểm b, c Khoản 1 Điều 6 Thông tư 65, quy định như sau:

Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Phòng Cảnh sát giao thông) có nhiệm vụ triển khai lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính của địa phương, bao gồm:

a) Các tuyến đường cao tốc chỉ nằm trong phạm vi địa giới hành chính của 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Các tuyến quốc lộ trọng điểm, quốc lộ có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp (bao gồm cả các đoạn đường tránh quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thị trấn thuộc huyện); các tuyến giao thông đường bộ có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Trường hợp các tuyến giao thông đường bộ được cải tạo, nâng cấp thành quốc lộ, tuyến quốc lộ được xây dựng mới hoặc do thay đổi địa giới hành chính địa phương, do yêu cầu của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải điều chỉnh phân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát, thì Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi là Giám đốc Công an cấp tỉnh) sẽ báo cáo Cục Cảnh sát giao thông để tổng hợp và đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an quyết định phân công, phân cấp theo quy định;

c) Các tuyến đường đô thị thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: Các tuyến đường chính, tuyến đường có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp;

Do đó, từ ngày 05/8/2020, CSGT cấp huyện có thể tự bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ sau:

(1) Các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ không thuộc loại tuyến quốc lộ trọng điểm, quốc lộ có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp (bao gồm cả các đoạn đường tránh quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thị trấn thuộc huyện).

(2) Các đoạn quốc lộ thuộc các tuyến quốc lộ trọng điểm, quốc lộ có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp đi qua thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

(Hiện tại, CSGT cấp huyện không được phép tự tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ. CSGT cấp huyện chỉ được phép tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện khi phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh).

Có 04 trường hợp CSGT được phép dừng phương tiện để kiểm soát từ ngày 05/8/2020:

Căn cứ vào quy định tại Điều 16 Thông tư 65/2020/TT-BCA, CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch và được phép dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong 04 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

Trường hợp 2: Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Trường hợp 3: Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi rõ thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, và lực lượng tham gia phối hợp;

Trường hợp 4: Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật, hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật và vi phạm trật tự, an toàn giao thông.