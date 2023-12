Công ty Thuốc thú y Boehringer Ingelheim kỷ niệm hành trình 15 năm tại Việt Nam

(VTC News) -

Sự kiện thu hút sự tham gia của 190 khách hàng, khẳng định cam kết đặt khách hàng làm trung tâm và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác nhằm không ngừng ra mắt các sản phẩm vượt trội cho ngành chăn nuôi và thú cưng.

Kể từ khi thành lập vào năm 2008, Công ty Thuốc thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam đã xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và sự hợp tác mạnh mẽ với khách hàng và các đối tác kinh doanh.

Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu mang lại giá trị thông qua đổi mới và đã ra mắt hơn 40 sản phẩm tại Việt Nam trong 15 năm qua. Danh mục sản phẩm đa dạng của công ty bao gồm các loại vaccine, giải pháp phòng ngừa ký sinh trùng, điều trị hỗ trợ bằng các thiết bị chẩn đoán và giám sát, nhằm giúp bảo vệ và điều trị các bệnh lý ở thú cưng và gia súc, gia cầm.

Ngoài những nỗ lực không ngừng để đưa ra các giải pháp dược phẩm tiên tiến cho con người và động vật, Boehringer Ingelheim còn cam kết đóng góp chuyên môn và kinh nghiệm của mình trong việc đẩy lùi bệnh dại, đặc biệt là tại các địa phương còn nhiều khó khăn.

Chiến dịch đẩy lùi bệnh dại tại Đức Huệ, Long An.

Chương trình Đẩy lùi bệnh dại do công ty phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND huyện Đức Huệ triển khai từ năm 2021 tiêm phòng cho gần 20.000 con chó và mèo và đang trên đà loại bỏ bệnh dại do chó ở tỉnh Long An vào năm 2025.

Cũng trong chương trình này, gần 1.000 học sinh được giáo dục về bệnh dại và cách phòng ngừa chó dại cắn, giúp nâng cao nhận thức và kiến thức về bệnh dại trong cộng đồng, đặc biệt là với trẻ em.

Hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trong các hoạt động của công ty trước năm 2030, Boehringer Ingelheim Việt Nam cam kết tiếp tục giảm thiểu phát thải carbon và rác thải từ các hoạt động kinh doanh, nhằm giảm tối đa tác động của doanh nghiệp lên môi trường.