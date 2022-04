Công ty Năm Châu IMS hỗ trợ phí xuất cảnh cho lao động Nhật Bản

(VTC News) -

Chính sách trả góp ưu việt chưa từng có dành cho lao động Nhật

XKLĐ Nhật Bản được nhiều gia đình ưa thích bởi mức lương tương đối cao so với các quốc gia khác. Hiện, mức lương XKLĐ Nhật dao động từ 140.000 – 160.000 yên/tháng, tương đương khoảng 30 – 35 triệu đồng.

Tại Năm Châu IMS đang có rất nhiều đơn hàng lao động Nhật với mức lương hấp dẫn (trên 160.000 yên/tháng và chưa bao gồm tiền làm thêm, tiền ăn ca) nên thu hút sự quan tâm của rất nhiều người lao động.

Tuy nhiên, mức lương cao sẽ đi kèm với công việc nặng nhọc hơn hoặc chi phí XKLĐ đắt đỏ, tùy vào từng đơn hàng. Hiện nay, chi phí XKLĐ Nhật Bản tại công ty Năm Châu IMS đang là 3600 USD (khoảng 85 triệu đồng). Chi phí này bao gồm các khoản như phí khám sức khỏe, phí học tiếng, phí ăn ở tại Việt Nam, tiền vé máy bay, phí làm visa nhập cảnh…

Thực tế, so với những năm trước, chi phí lao động Nhật đang thấp hơn rất nhiều do ảnh hưởng dài từ dịch bệnh COVID-19, và mức phí tại Năm Châu IMS cũng được đánh giá là rất hợp lý so với nhiều đơn vị khác. Tuy nhiên, đây vẫn là rào cản rất lớn đối với nhiều người lao động hoặc gia đình không có điều kiện, muốn hiện thực hóa ước mơ lao động tại Nhật Bản.

Hiểu được những khó khăn mà người lao động gặp phải, đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 vừa tác động sâu rộng đến kinh tế của nhiều gia đình, Công ty Năm Châu IMS đã mang đến chính sách hỗ trợ trả góp hấp dẫn, cho phép người lao động nợ 100% phí xuất khẩu với lãi suất 0 đồng.

Theo đó, người lao động chỉ phải trả góp hàng tháng cho công ty, với mức phí khoảng 15 triệu đồng/tháng đến khi hoàn thành toàn bộ chi phí XKLĐ.

Chương trình được áp dụng với mọi đối tượng là người lao động có nhu cầu đăng ký XKLĐ Nhật Bản, lý lịch gia đình rõ ràng và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

“Tâm” và “tầm” của doanh nghiệp luôn tiên phong hỗ trợ người lao động

Mong muốn trở thành cầu nối giúp người lao động tìm được công việc phù hợp ở nước ngoài với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt nhất, Năm Châu IMS luôn nỗ lực mang đến những chính sách hỗ trợ thiết thực cho người lao động.

Không chỉ xây dựng các đơn hàng phù hợp với người lao động Việt, Năm Châu IMS còn “chơi lớn” khi cho người lao động nợ 100% phí xuất cảnh mà không phải trả bất kỳ khoản lãi suất nào.

Đây là điều mà chưa từng có tiền lệ ở bất kỳ đơn vị cung ứng nhân lực nào tại Việt Nam. Điều này cho thấy được cái “tâm” của công ty – luôn đặt quyền lợi của người lao động lên trên tất cả, đồng thời còn cho thấy cả cái “tầm” của một doanh nghiệp lớn, sẵn sàng bỏ ra khoản chi phí “khủng” để hỗ trợ việc làm cho người lao động.

Với chương trình đi Nhật ưu đãi chưa từng có trong lịch sử này, giờ đây, người lao động có thể đến gần hơn với “tấm vé” XKLĐ tại một trong những quốc gia hàng đầu về XKLĐ như Nhật Bản. Nhờ chính sách cho nợ phí xuất cảnh lao động Nhật này, những gia đình khó khăn sẽ sớm có cơ hội “đổi đời”, có nguồn thu nhập cao và ổn định ở nước ngoài để tích góp, xây dựng số vốn không nhỏ khi quay trở lại nước.

Với chính sách hỗ trợ đặc biệt này, người lao động chưa có đủ điều kiện tài chính cũng không cần chạy vạy, gom góp để có đủ chi phí chuẩn bị cho việc xuất cảnh, giảm bớt gánh nặng cho gia đình cũng như không phải áp lực để chi trả cho phí sinh hoạt đắt đỏ bên Nhật. Có thể nói, đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn cao cả, mở ra đường đến tương lai xán lạn cho nhiều người lao động Việt.

Thông qua đây, Năm Châu IMS một lần nữa khẳng định vị thế của một doanh nghiệp luôn có trách nhiệm với xã hội, với người lao động, luôn kiên định với mục tiêu cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng nỗ lực để mang đến cho người lao động cơ hội phát triển bản thân ở trong nước và nước ngoài, đóng góp không nhỏ vào tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa, tri thức và thúc đẩy quá trình hội nhập.