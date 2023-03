Công ty Du lịch Sông Công: Thu gọn vẻ đẹp thế giới ngay trong tầm tay

(VTC News) -

Sau hai năm gần như đóng băng hoàn toàn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận nhiều dấu hiệu khởi sắc trong năm 2022 và đầu năm 2023. Các chuyên gia du lịch trên thế giới dự báo, năm 2023 sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu du lịch quốc tế.

Du lịch Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài xu thế này. Do vậy, năm 2023 hứa hẹn sẽ có nhiều bứt phá cả về số lượng khách và doanh thu. Thị trường outbound được kỳ vọng sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong năm nay.

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Du lịch Sông Công.

Nắm bắt được xu thế chung của ngành cùng tiềm năng lớn từ thị trường, Công ty du lịch Sông Công đã đẩy mạnh chiến lược phát triển dành riêng cho dòng sản phẩm Quốc tế, cho ra đời dòng sản phẩm Free & Easy Tour Quốc Tế thiết kế riêng theo yêu cầu.

Free & Easy Tour hay thường được gọi là combo du lịch là loại hình sản phẩm du lịch linh hoạt và tối giản, thường sẽ bao gồm: phương tiện di chuyển; lưu trú và một số dịch vụ khác như vé tham quan, voucher ăn uống...

Free & Easy Tour được nhiều tín đồ du lịch biết đến và lựa chọn vì tính linh hoạt và tiết kiệm. Sản phẩm này trở nên rất phổ biến trên thị trường từ khá lâu trước đại dịch, tuy nhiên dòng sản phẩm Free & Easy Tour Quốc tế thiết kế riêng theo yêu cầu của Sông Công lại mang nhiều nét khác biệt và đặc sắc hơn.

Đoàn chị Lan Anh có chuyến đi Thái Lan, được Sông Công thiết kế đi riêng không ghép đoàn.

Khắc phục được nhược điểm dòng tour quốc tế truyền thống

Thông thường khi nhắc đến du lịch nước ngoài, phần lớn du khách sẽ nghĩ đến loại hình tour đoàn trọn gói - loại hình du lịch có nhiều người gia nhập vào một chương trình tour để chia sẻ chi phí như di chuyển tham quan, ăn uống, hướng dẫn viên…

Loại hình dịch vụ này khá thuận tiện vì du khách sẽ được cung cấp sẵn tất cả dịch vụ và tuân theo một chương trình cố định. Du khách không cần tự tìm hiểu thông tin hay thông thạo ngoại ngữ vẫn có thể đi du lịch và khám phá nhiều quốc gia khác nhau.

Tuy nhiên, loại hình tour đoàn cũng có nhiều hạn chế rõ rệt. Du khách sẽ cảm thấy hơi gò bó vì lịch trình không có sự linh hoạt, thời gian đến các điểm tham quan bị giới hạn, không thể tự mình lựa chọn đia điểm hay trải nghiệm ẩm thực, văn hóa địa phương theo sở thích. Bên canh đó, việc ghép đoàn cùng nhiều khách hàng lạ cũng là một trở ngại đối với nhiều du khách.

Với đặc thù linh hoạt, phục vụ được từ số lượng khách tối thiểu, dòng sản phẩm Free & Easy Tour Quốc tế của Sông Công có thể khắc phục được những hạn chế của loại hình tour trọn gói truyền thống.

Khách hàng lựa chọn dòng sản phẩm này của Sông Công có thể tự lựa chọn và quyết định gần như toàn bộ chuyến đi của mình: thời gian khởi hành; phương tiện di chuyển; loại hình – phân khúc lưu trú; kế hoạch tham quan và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Đa dạng về dịch vụ và giá thành hợp lý - Hoàn thiện hơn về trải nghiệm

Trong năm 2023, Sông Công dự kiến đẩy mạnh các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Đài Loan), những điểm đầu tiên nóng trở lại sau dịch và có các thủ tục nhập cảnh tương đối đơn giản.

Nhằm kích thích nhu cầu du lịch quốc tế của khách hàng, Sông Công cũng rất lưu ý đến giá thành sản phẩm. Việc lược bỏ các dịch vụ không cần thiết, đồng thời linh hoạt trong lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu có thể giúp khách hàng tiết kiệm được nhiều chi phí hơn, dành ngân sách cho các khoản chi khác trong chuyến du lịch của mình.

Chị Trà cùng gia đình lựa chọn Combo Bali tại Sông Công và được hỗ trợ lịch trình tham quan miễn phí.

Bên cạnh đó, dòng Free & Easy Tour của Sông Công được thiết kế đa dạng hơn so với dòng sản phẩm truyền thống. Không chỉ dừng lại ở các dịch vụ chính, các dịch vụ tham quan, ăn uống, trải nghiệm văn hóa đặc sắc và hấp dẫn tại từng quốc gia đều được bổ sung vào danh sách lựa chọn cho khách hàng.

Bộ phận nghiên cứu và phát triển thị trường (R&D) tại Du lịch Sông Công luôn nỗ lực để nắm bắt và cập nhật kịp thời những xu hướng du lịch cũng như điểm đến mới mẻ tại từng quốc gia, từ đó mang lại nhiều trải nghiệm khác biệt và độc đáo hơn cho khách hàng.

“Bring the world into your eyes” - Luôn tâm niệm với slogan của mình trong suốt nhiều năm hoạt động, Sông Công hy vọng trong năm 2023 này, những nỗ lực của doanh nghiệp sẽ đem đến cho khách hàng cái nhìn mới mẻ và hội nhập hơn đối với du lịch thế giới.

