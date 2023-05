Công ty của Hương Giang thừa nhận sai phạm khi tổ chức cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ

(VTC News) -

Tối 11/5, trên trang fanpage, ban tổ chức Miss International Queen Vietnam - Đại sứ hoàn mỹ 2023 thừa nhận sai phạm, thiếu sót trong công tác tổ chức cuộc thi. Đơn vị này cho biết sẽ nghiêm túc chấp hành và thực hiện theo Quyết định xử phạt của pháp luật về sai phạm vừa qua.

Ban tổ chức Miss International Queen Vietnam - Đại sứ hoàn mỹ 2023 thừa nhận sai phạm khi tổ chức cuộc thi mà chưa được cấp phép.

Ban tổ chức chia sẻ: "Ngay sau khi ban tổ chức chương trình Miss International Queen Vietnam 2023 nhận được thông báo từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chúng tôi đã nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đến làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về việc thực hiện chương trình Miss International Queen Vietnam - Đại sứ hoàn mỹ 2023. Ban tổ chức đã cầu thị, lắng nghe những giải thích về lỗi sai phạm, cũng như được hướng dẫn cần phải thực hiện những thủ tục theo quy định khi tổ chức chương trình".

Công ty của Hương Giang cũng xin rút kinh nghiệm và chuẩn bị chu đáo cho mùa sau để tạo ra một sân chơi lành mạnh cho người chuyển giới ở Việt Nam.

Trước đó, đơn vị này gây xôn xao khi buổi công bố top 20 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam do công ty Hương Giang tổ chức vào 14h ngày 23/2 đã bị huỷ vào phút chót vì không được Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM cấp phép. Lý do cuộc họp báo bị huỷ vì hồ sơ xin cấp phép họp báo công bố top 20 của cuộc thi không được chấp thuận do chưa đủ thủ tục.

Đến ngày 8/4, đêm chung kết cuộc thi nhan sắc chuyển giới của Hoa hậu Hương Giang cũng bị ''tuýt còi'' khi tổ chức mà chưa có sự cấp phép của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Đại sứ Hoàn mỹ 2023 - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam(Miss International Queen Vietnam) do công ty của Hoa hậu Hương Giang tổ chức, là cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới (từ nam sang nữ) dưới dạng chương trình truyền hình thực tế.

Chương trình thu hút đông đảo thí sinh tham dự. Kết quả chung cuộc, Nguyễn Hà Dịu Thảo (sinh năm 2000, quê Hải Dương) giành vương miện và suất thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 ở Thái Lan.

Lê Chi