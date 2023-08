Công suất khai thác biệt thự cho thuê tại Novaworld Phan Thiet vượt kỳ vọng

(VTC News) -

Đặc biệt, kể từ khi công viên nước Wonderland Water Park mở cửa đón khách, nơi đây đón hàng chục ngàn lượt khách mỗi ngày, nhu cầu lưu trú tăng cao khiến các biệt thự nghỉ dưỡng thường xuyên trong tình trạng “cháy phòng”.

Sức hút của điểm đến đa trải nghiệm

Vừa kết thúc chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm tại biệt thự nghỉ dưỡng Florida – NovaWorld Phan Thiet, chị Mai Lan (TP.HCM) cho biết, các thành viên trong gia đình cảm đều thấy sảng khoái vì có nhiều trải nghiệm mới mẻ.

"Căn biệt thự có 3 phòng ngủ, không gian phòng khách rộng rãi, có bếp riêng và BBQ sân vườn nên cả nhà rất thoải mái trong việc ăn uống, sinh hoạt. Đặc biệt, căn này lại gần clubhouse với hồ bơi view biển rất đẹp, bọn trẻ thì tha hồ vui đùa còn người lớn thì tranh thủ “sống ảo”. Chúng tôi cũng đã book biệt thự để trở lại đây vào dịp nghỉ lễ 2/9 để các con tắm biển và chơi công viên nước thỏa thích trước khi bước vào năm học mới" - chị Lan chia sẻ.

Biệt thự nghỉ dưỡng đa phong cách, sang trọng được nhiều gia đình, nhóm du khách lựa chọn và đặc biệt yêu thích.

Theo các công ty lữ hành, kể từ khi cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thông xe, du khách ồ ạt đổ về Bình Thuận, hoạt động du lịch nơi đây diễn ra khá nhộn nhịp vào tất cả các ngày trong tuần. Trong đó, các đô thị tích hợp đa dạng các dịch vụ tiện ích vui chơi – giải trí như NovaWorld Phan Thiet trở thành điểm hút khách.

Kể từ đầu năm 2023 đến nay, NovaWorld Phan Thiet đón hàng triệu lượt khách.

Anh Nguyễn Xuân Thiện, Giám đốc Công ty Bình Thuận Home - đơn vị quản lý vận hành nhiều biệt thự nghỉ dưỡng tại NovaWorld Phan Thiet cho biết, hiện nay có khá nhiều khách hàng hỏi thuê biệt thự nghỉ dưỡng, tuy nhiên do nguồn cung còn khá giới hạn nên công ty cũng chưa thể đáp ứng được tất cả, đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Trong khi đó, đại diện Luxury Travel - anh Phạm Thành Long cho hay: “Hiện tại công suất khai thác cho thuê đang vượt kỳ vọng của chủ biệt thự, đặc biệt từ tháng 5 đến nay, tỉ lệ lấp đầy đạt tới hơn 80%. Vào những ngày cuối tuần, thường xuyên full – booking”.

Lợi thế hấp dẫn khi khai thác lưu trú

Là điểm đến hấp dẫn thu hút du khách đến với Bình Thuận, trong 7 tháng đầu năm, NovaWorld Phan Thiet đã đón hơn 1 triệu lượt khách đến lưu trú, vui chơi, trải nghiệm dịch vụ tại đô thị.

Lượng khách dồi dào và tăng nhanh kéo theo nhu cầu lưu trú tại NovaWorld Phan Thiet tăng cao. Tuy nhiên, đại diện Ban quản lý dự án NovaWorld Phan Thiet cho biết: “Hiện tại, công suất lưu trú của cụm resort Movepick, Radisson và các biệt thự nghỉ dưỡng khai thác cho thuê có thể đáp ứng tối đa khoảng 1.000 khách, nên những ngày cuối tuần hay những hôm có khách đoàn, lượng khách tăng vọt thường dẫn đến tình trạng kín phòng”.

Biệt thự NovaWorld Phan Thiet thường trong tình trạng kín khách vào cuối tuần.

Theo các đơn vị, gia chủ đang khai thác dịch vụ lưu trú tại đô thị, biệt thự nghỉ dưỡng tại NovaWorld Phan Thiet đang mang lại lợi nhuận lên tới vài chục triệu đồng/tháng cho các gia chủ, và đang có xu hướng tăng 20-30% qua mỗi quý. Công suất cho thuê cũng ngày càng cao nhờ nguồn khách được đảm bảo bởi hệ tiện ích tại dự án luôn được bổ sung và làm mới.

Đơn cử như trong tháng 7/2023, tuyến phố mua sắm Festival Street được lấp đầy với hơn 30 thương hiệu ẩm thực, mua sắm thu hút đông đảo du khách đến khải nghiệm cũng như gia tăng thêm sự tiện lợi cho khách lưu trú tại biệt thự. Hay từ sau khi công viên nước Wonderland Water Park qui mô 7ha mở cửa đón khách, lượng khách liên hệ book biệt thự cũng tăng lên rõ rệt.

Hệ sinh thái tiện ích du lịch – vui chơi – giải trí đa trải nghiệm hấp dẫn du khách.

Triển vọng tăng trưởng du khách tới NovaWorld Phan Thiet nói riêng và Phan Thiết – Bình Thuận nói chung còn đến từ hàng loạt hoạt động kích cầu du lịch của địa phương trong Năm du lịch quốc gia 2023 – Bình Thuận “Hội tụ xanh”, thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Thông kê từ tỉnh Bình Thuận cho thấy, từ đầu năm 2023 đến nay du lịch Bình Thuận ước đón hơn 5,3 triệu lượt khách (tăng hơn 82% so cùng kỳ năm ngoái). Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động cũng giúp doanh 7 tháng đầu năm 2023 ước đạt 13.448 tỷ đồng (tăng 2,1 lần so cùng kỳ năm trước). Trong đó, lượng khách nước ngoài đến du lịch tại Bình Thuận cũng tiếp tục tăng. Lũy kế, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đón khoảng 133.500 lượt khách quốc tế, tăng 4 lần so cùng kỳ năm 2022.

Nhiều biệt thự tại NovaWorld Phan Thiet được hoàn thiện nội thất để đưa vào khai thác cho thuê, kinh doanh đón lượng khách tăng nhanh

"Từ nay đến cuối năm, dự án sẽ đưa thêm nhiều dịch vụ, tiện ích vào vận hành, tạo sự sôi động cả ngày lẫn đêm để thu hút cũng như giữ chân du khách ở lại lâu hơn. Có thể nói đây là thời điểm lý tưởng để các gia chủ hoàn thiện nội thất biệt thự và đưa vào khai thác cho thuê đón làn sóng du khách đổ về trong dịp cuối năm”, đại diện Ban Quản lý vận hành dự án chia sẻ.

