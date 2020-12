Công an TP.HCM thông tin chính thức vụ bắt ông Tất Thành Cang

Theo Công an TP.HCM, quá trình điều tra các vi phạm trong việc phát hành cổ phiếu tại Công ty phát triển Công nghiệp Tân Thuận và Công ty cổ phần SADECO, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát hiện các dấu hiệu sai phạm liên quan của ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2015- 2020).

Ông Tất Thành Cang.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các dấu hiệu và hành vi vi phạm của ông Tất Thành Cang đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm “vi phạm qui định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Tất Thành Cang.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo Công an TP.HCM, việc khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Tất Thành Cang là thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền…”.