Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm ngay trong đêm

Đại tá Lê Hồng Nam - tân Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì lễ ra quân. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo Công an TP.HCM, đợt ra quân lần này nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn; kiềm chế, kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự.

Ngoài ra Công an TP.HCM còn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giao nhiệm vụ cho các lực lượng, Đại tá Lê Hồng Nam, tân Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh, kết quả thực hiện đợt cao điểm phải đảm bảo cao hơn chỉ tiêu của Công an thành phố đã đề ra từ đầu năm.

Giám đốc Công an TP.HCM cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu của đợt cao điểm để thực hiện có hiệu quả ngay từ khi ra quân.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm quán triệt cán bộ, chiến sỹ về tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh, chủ động trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu.

Đợt cao điểm trấn áp tội pháp kéo dài 2 tháng, từ 15/7 đến hết 14/9.