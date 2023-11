Công an TP Thủ Đức tổng kiểm tra vi phạm nồng độ cồn

(VTC News) -

Sáng 14/11, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức lễ ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích khác trên địa bàn.

Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó trưởng Công an Thủ Đức. (Ảnh: Nguyên Linh)

Phát biểu tại lễ ra quân, Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó trưởng Công an Thủ Đức cho biết, tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông có chiều hướng tăng. Cụ thể xảy ra 119 vụ, làm chết 58 người, bị thương 71 người.

Đặc biệt trong tháng 10/2023 tai nạn giao thông xảy ra 23 vụ, làm chết 23 vụ, làm chết 6 người, bị thương 21 người, hư hỏng 40 xe các loại.

Trong đó, có 27 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, làm chết 10 người, bị thương 25 người, chiếm 23,68% tổng số vụ. .

"Công an TP Thủ Đức đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường vi phạm nồng độ cồn; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, các đội thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM ra quân kiểm tra, xử lý nồng độ cồn và các chất kích thích. Kết quả trong 10 tháng đã kiểm tra, xử lý 6.551 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt hơn 18 tỷ đồng...", Thượng tá Tân Xuân Tiên nói.

Trung tá Nguyễn Văn Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an TP Thủ Đức phát biểu tại lễ ra quân. (Ảnh: Nguyên Linh)

Cũng phát biểu tại lễ ra quân, Trung tá Nguyễn Văn Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an TP Thủ Đức thông tin, đợt ra quân kéo dài đến hết ngày 31/12 nhằm kéo giảm và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, chất kích thích trên địa bàn.

Theo Trung tá Hoàng, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, chất kích thích đang chiếm tỷ lệ rất cao, một bộ phận người dân chưa chấp hành quy định đã uống rượu bia thì không lái xe.

Cụ thể, thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Thủ Đức xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, điển hình là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 12/11. Trong vụ việc này, tài xế lái ô tô khi đã sử dụng rượu bia và gây tai nạn làm nữ sinh viên 18 tuổi tử vong.

Công an TP Thủ Đức tổng kiểm tra nồng độ cồn sau vụ tài xế tông chết cô gái 18 tuổi. (Ảnh: Nguyên Linh)

Trong lễ ra quân, Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức triển khai kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa ứng xử và hình thành thói quen “đã uống rượu, thì không lái xe” của người dân khi tham gia giao thông.

Đồng thời răng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tổ chức phát động ký cam kết giữa cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia tại nơi làm việc.